Na štajerski in primorski avtocesti zaradi zapor že večkilometrski zastoji

Gneča in zastoji na primorski in štajerski avtocesti so zaradi del in posledično zapor vse daljši. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Brezovico zaprt vozni pas. Nastal je 10-kilometrski zastoj, čas potovanja se podaljša za eno uro. Zaprta je tudi štajerska avtocesta med priključkoma Šentrupert in Vransko. Tam je zastoj dolg že slabih 15 kilometrov.

Na različnih odsekih primorske avtoceste se izvajajo dela nadgradnje jeklenih varnostnih ograj. V primeru ugodnega vremena se bodo v prihodnjem tednu izvajale tudi obnove talnih označb. Med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani so promet od 3. ure zjutraj, pa do jutri, do predvidoma 14. ure, uredili samo po prehitevalnem pasu. Na primorski avtocesti je zaradi nujnega popravila cestišča, med Vrhniko in Brezovico, s smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastal je približno 10 kilometrov dolg zastoj, ki sega čez priključek Vrhnika. Čas potovanja se tam podaljša za okrog 50 minut, na spletnih straneh navaja Prometno-informacijski center. Obvoz je za osebna vozila možen po vzporedni cesti med Logatcem in Brezovico. Zastoj je sicer tudi na regionalni cesti Logatec–Vrhnika ter Dragomer–Brezovica. Obvoz možen tudi preko Horjula. Vozni pas na primorski avtocesti bo med Vrhniko in Brezovico zaprt še do jutri do 14. ure. Na Darsu so že vnaprej posebej opozarjali na delovno zaporo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. FOTO: Dars Od ponedeljka bo promet na delu odseka med Vranskim in Šentrupertom, kjer odstranjujeo cestninsko postajo in hkrati obnavljajo vozišče v obeh smereh, urejen po dveh zoženih pasovih – tako proti Mariboru kot proti Ljubljani. Taka prometna ureditev bo predvidoma do 6. maja, nato bo promet urejen samo po polovici avtoceste – po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Dela bodo v celoti zaključena predvidoma v drugi polovici julija. Zaradi odstranjevanja cestninske postaje Vransko pa je zaprta tudi štajerska avtocesta – med priključkoma Šentrupert in Vransko, v smeri proti Ljubljani. Med priključkom Žalec, Arja vas in cestninsko postajo Vransko je območje zastojev v dolžini slabih 15 kilometrov. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto – vozniki osebnih vozil lahko avtocesto zapustijo že na priključku Žalec. Je pa zastoj je tudi na obvozni cesti (med Žalcem in Vranskim), dolg 10 kilometrov. Štajerska avtocesta bo na tem odseku zaprta še do ponedeljka, do 5. ure. Zaradi del bo jutri do 23. ure zaprt tudi vozni pas na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino v smeri proti Ljubljani. Zapore prehitevalnega pasu zaradi popravil vozišča bodo od nedelje do srede med 23. in 15. uro tudi na štajerski avtocesti, na odseku med Krtino in Lukovico v smeri Maribora. Na tem območju pričakujejo krajše zastoje. V primeru slabega vremena se del sicer ne bodo izvajali, je sporočil Dars. Štajerska avtocesta je med Šentrupertom in Vranskim zaprta, obvoz je urejen po vzporedni državni cesti. FOTO: Dars Dars voznike na zapore opozarjal že pred vikendom Dars je sicer zapore na štajerski in primorski avtocesti ter posledično pričakovane daljše zastoje sicer napovedal že v petkovem prometnem poročilu. Predvidoma v sredini prihodnjega tedna bodo dva dneva izvajali tudi intervencijsko krpanje posedenega vozišča na voznem in pospeševalnem pasu odseka primorske avtoceste med Črnim Kalom in Kozino proti Ljubljani. Promet iz Kopra bo potekal po prehitevalnem pasu, zaprt bo uvoz Črni Kal proti Ljubljani. Na odseku med Uncem in Postojno je promet čez viadukt Ravbarkomanda urejen dvosmerno po polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Predvidoma do začetka junija letos bo popolnoma zaprt tudi del hitre ceste med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi, kjer bodo zgradili poskusna polja protivetrne zaščite. Promet je urejen povečini po drugi polovici hitre ceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. Stekla so tudi dela preplastitve vozišča (v obeh smereh) na odseku dolenjske avtoceste med Dobruško vasjo in Drnovim ter priključka Drnovo. S temi deli in delovno zaporo je združena tudi odstranitev tamkajšnjih cestninskih postaj in preureditev njihovih območij (cestninske postaje Drnovo in postaje na priključku Krško). Promet bo med obnovo posamezne polovice avtoceste urejen dvosmerno po drugi polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje, dela bodo v celoti zaključena predvidoma sredi junija letos.