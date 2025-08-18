Svetli način
Slovenija

Na staro cesto 100 dni le 'domači' tovornjaki, tranzitni stojijo pred Fernetiči

Vipava, 18. 08. 2025 13.56 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H.
Komentarji
22

Za (predvidoma) 100 dni so zaradi del zaprli odsek hitre ceste H4 med razcepom Nanos in Vipavo v smeri proti Novi Gorici oziroma meji z Italijo. V obratni smeri promet proti Razdrtemu poteka po drugi polovici hitre ceste. Obvoz za lokalni promet je urejen po regionalni cesti, kjer je prepovedan promet za težke tovornjake. Tja sme le lokalni promet, tudi tovorni, tranzitni pa je preusmerjen preko mejnega prehoda Fernetiči. Tam zato že ves dan vztraja krajši zastoj tovornih vozil.

Dela na cesti so bila najavljena zaradi izvedbe protiveternih ukrepov, ukrepov na objektih ter obnove in preplastitve vozišča. Kot piše Prometnoinformacijski center za državne ceste, je odsek vipavske hitre ceste med razcepom Nanos in priključkom Vipava, čez Rebrnice, eden najnevarnejših odsekov za upravljanje prometa. Tukaj so namreč zelo neugodne vremenske razmere s poudarkom na močnem vetru, burji, ki zahteva omejevanje prometa za določene vrste vozil.

"Zahtevnost odseka je povezana tudi s šestodstotnim naklonom ceste, odsek nima odstavnih pasov, bližina Golega vrha, ki je najvišja točka avtoceste v Sloveniji, v povezavi s sneženjem in slabo vidljivostjo," so zapisali in dodali, da ob tem vztraja velika tudi rast predvsem tovornega prometa.

Razložili so tudi, na kakšen način bo promet na tem delu organiziran do konca jeseni. Osebna vozila, avtobusi in lokalni tovorni promet s ciljem v Sloveniji bodo preusmerjeni s primorske avtoceste A1 na regionalno cesto med priključkoma Razdrto in Vipava, kjer se bodo znova vključili na hitro cesto. Tranzitni tovorni promet proti mejnemu prehodu Vrtojba pa bo preusmerjen na kraško avtocesto A3 in mejni prehod Fernetiči.

Tovorna vozila pred mejnim prehodom Fernetiči
Tovorna vozila pred mejnim prehodom Fernetiči FOTO: Prometno - informacijski center

Ves promet v obratni smeri, torej iz smeri Nove Gorice proti Razdrtem oziroma Ljubljani ali Kopru, pa bo še potekal po hitri cesti, po obeh prometnih pasovih, pri čemer bo od sredine oktobra do konca novembra v dolžini nekaj manj kot šest kilometrov.

Tudi prihodnjo jesen bo prometna ureditev enaka kot pri letošnji popolni zapori

Od decembra do sredine januarja prihodnje leto bo na nižinskem delu hitre ceste (med streliščem Mlake in priključkom Vipava) nato vzpostavljena zapora prehitevalnih pasov na obeh smernih voziščih.

Od druge polovice januarja do konca julija bo na nižinskem delu vzpostavljena popolna zapora posameznega smernega vozišča, promet bo v tem času potekal dvosmerno po eni polovici hitre ceste. Na pobočju Nanosa bodo izvedene krajše, do poldrugi kilometer dolge zapore voznega pasu za postavitev protivetrne zaščite.

Preberi še Še eno ozko grlo: za 100 dni zapirajo vipavsko hitro cesto

V zadnji fazi, od konca julija do konca novembra 2026, pa bo vzpostavljena popolna zapora smernega vozišča med Vipavo in Nanosom, proti Ljubljani oziroma Kopru. Prometna ureditev bo enaka kot pri letošnji popolni zapori: vozila proti Novi Gorici bodo preusmerjena na regionalno cesto med priključkoma Razdrto in Vipava, tranzitni tovorni promet proti mejnemu prehodu Vrtojba bo usmerjen na avtocesto proti Fernetičem, promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa bo potekal po takrat že obnovljenem delu hitre ceste.

KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
18. 08. 2025 15.32
Rečte to cigodromu iz Italije. Upam da bodo italjanski z cariniki za vsaj kaj dobri in ta cigodrom odvračali v Vrtojbi
ODGOVORI
0 0
Castrum
18. 08. 2025 15.22
+1
Prav bi bilo, da vsi skupaj čestitamo Alenki za izjemno delo, ki ga opravlja zadnje tri leta in pol
ODGOVORI
1 0
Petur
18. 08. 2025 14.57
+1
omejevanje gibanja..demokratična evropska nebodigatreba državica..vsekakor nas bodo morale prevzeti druge EU države ker gremo samo navzdol..tranzit izključno po avtocesti je zato ker bi sicer s tem vpadom inkassa proračun verjetno klecnil.
ODGOVORI
1 0
Petur
18. 08. 2025 14.59
so že omenjali Hrvati most iz Istre v Italijo...tedaj bi bilo konec Darsa in posledično.....
ODGOVORI
0 0
Še89sekund
18. 08. 2025 14.56
+1
Pričakujem začetek padanja odškodninskih tožb transportnih podjetij ,ker to balkansko igranje je preseglo vse mere in gospodarska škoda se ocenjune v stotisočih in milonih
ODGOVORI
1 0
seter73
18. 08. 2025 14.42
+1
Vsem tovornjakom prepovedati tranzit oz vstop v drzavo ce nimajo motorja vsaj Euro 6, kar pomeni da niso starejsi od 10-12 let. Prehitevanje na AC ki jim je ob butalcih ki so ukinili cestno policijo, zopet postal hobi je treba sankcionirati z 3.000€ kazni kot je v Italiji. Vsakrsna druga groba krsitev kot je prenatovorjenost, slabe gume, gledanje televizije, voznja pod vplivom alko ali drog, pa takoj izlociti iz prometa na avtovleko za in depo kjer ga lahko dvignejo ob placilu 10.000€ kazni vendar mora z avtovleko do meje.., garantirano ne bomo vec zanimivi za 30-40% škatel ki puscajo olje in voznike iz 3. sveta z kupljenim izpitom da nas preckajo.
ODGOVORI
4 3
flojdi
18. 08. 2025 14.50
+2
??kako bote pa pol hpil vsak dan frisno solato iz merike
ODGOVORI
2 0
G. Papež
18. 08. 2025 14.53
Na hitro si napisal veliko pametnega. Bi se še dalo, moj namen je, da izrazim strinjanje s teboj.
ODGOVORI
0 0
G. Papež
18. 08. 2025 14.33
+5
Država - DARS res skrbi za konkurenčnost našega gospodarstva. Za marsikaterega kupca recimo v Milanu bo s tem načinom še neka firma iz Afrike, Kitajske... konkurenčnejša od nase iz Ljubljane, glede terminskih dostav. Se sploh zavedate kaj počnete? Kaj pomeni ravno ta del leta za izvoz/uvoz v Italijo, ki je pomemben kupec in dobavitelj?
ODGOVORI
6 1
Še89sekund
18. 08. 2025 14.58
Socialistični plesalci imajo drugo delo ne pa zgubljati čas z gospkdarstvom.
ODGOVORI
0 0
mastablasta
18. 08. 2025 14.33
+0
dobro, da so ob gradnji upoštevali burjo in naredili cesto vsekano v pobočje... NOT.
ODGOVORI
1 1
moje.mnenje
18. 08. 2025 14.33
+7
Ne vem zakaj ne more promet potekati po drugi polovici avto ceste v obe smeri?
ODGOVORI
7 0
flojdi
18. 08. 2025 14.48
.ma ne znajo narest premicne ograje na sredini. Ni gnarja.(itak bi pa pol petrol ovci mn bncina prodal...bols da so kolo ne
ODGOVORI
0 0
Še89sekund
18. 08. 2025 14.58
Ker je vse skupaj prozko ,ker to je ena kozja steza.
ODGOVORI
0 0
inconsistent
18. 08. 2025 14.30
+6
Danes zjutraj sem se 30 km/h peljal od Razdrtega do Vipave za šleperjem. Zdej se bomo vsi vozili po stari pol jo bodo mogli paše preplastit lih ko bo AC odprta, in tako bomo v začaranem krogu :)
ODGOVORI
6 0
kokicas
18. 08. 2025 14.24
+5
Čisto vsakega odceka in del oni pravijo, da je eden najzahtevnejših in najtežjih, poglejte realno stanje naših avtocest to je sramota zadnjih 20 let nic resnega ne delajo samo obnovitve stoji pa pol drzave vsak dan poleg vseh regionalnih in okoliških cest.
ODGOVORI
5 0
galeon
18. 08. 2025 14.30
-2
Poglej kdaj je bil ta del ceste narejen, da ne boš pisal neumnosti.
ODGOVORI
1 3
Vselepo
18. 08. 2025 14.17
+7
Taksne super vlade v Sloveniji in svetu se ni bilo, vec jemljejo in sebi dajejo, vecjo imajo podporo, upokojenci 1% z julijem za dolgotrajno oskrbo, v januarju se 2%, zaradi 1% nizje place vseh zaposlenih, posledicno za 1% nizja redna uskladitev pokojnin in to vsako leto, torej upokojenci 2% za dolgotrajno oskrbo, katere pa se sploh ni......plesite......
ODGOVORI
9 2
Midelamodrugace
18. 08. 2025 14.11
+2
Operativna vlada ni kej
ODGOVORI
4 2
flojdi
18. 08. 2025 14.07
+4
??in kako bo solata iz peruja prisla v Vsako Štacuno..sam prasam
ODGOVORI
5 1
boslo
18. 08. 2025 14.17
+7
S helikopterjem, če bo Nataška dovolila...
ODGOVORI
8 1
Verus
18. 08. 2025 14.04
+6
V Sloveniji živimo v 19 stoletju - povsem disfunkcionalen tranzit, cest se gradi toliko, kot bi država bila brez, železnica ni omembe vredna, edini redni avtobusi so pa ljubljanski LPP, kar je tudi edini spoštovanja vreden javni prevoz.
ODGOVORI
7 1
