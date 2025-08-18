Na staro cesto 100 dni le 'domači' tovornjaki, tranzitni stojijo pred Fernetiči

Za (predvidoma) 100 dni so zaradi del zaprli odsek hitre ceste H4 med razcepom Nanos in Vipavo v smeri proti Novi Gorici oziroma meji z Italijo. V obratni smeri promet proti Razdrtemu poteka po drugi polovici hitre ceste. Obvoz za lokalni promet je urejen po regionalni cesti, kjer je prepovedan promet za težke tovornjake. Tja sme le lokalni promet, tudi tovorni, tranzitni pa je preusmerjen preko mejnega prehoda Fernetiči. Tam zato že ves dan vztraja krajši zastoj tovornih vozil.

Dela na cesti so bila najavljena zaradi izvedbe protiveternih ukrepov, ukrepov na objektih ter obnove in preplastitve vozišča. Kot piše Prometnoinformacijski center za državne ceste, je odsek vipavske hitre ceste med razcepom Nanos in priključkom Vipava, čez Rebrnice, eden najnevarnejših odsekov za upravljanje prometa. Tukaj so namreč zelo neugodne vremenske razmere s poudarkom na močnem vetru, burji, ki zahteva omejevanje prometa za določene vrste vozil.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja





Regionalna cesta Razdrto-Nanos danes icon-picture-layer-2 1 / 4

"Zahtevnost odseka je povezana tudi s šestodstotnim naklonom ceste, odsek nima odstavnih pasov, bližina Golega vrha, ki je najvišja točka avtoceste v Sloveniji, v povezavi s sneženjem in slabo vidljivostjo," so zapisali in dodali, da ob tem vztraja velika tudi rast predvsem tovornega prometa. Razložili so tudi, na kakšen način bo promet na tem delu organiziran do konca jeseni. Osebna vozila, avtobusi in lokalni tovorni promet s ciljem v Sloveniji bodo preusmerjeni s primorske avtoceste A1 na regionalno cesto med priključkoma Razdrto in Vipava, kjer se bodo znova vključili na hitro cesto. Tranzitni tovorni promet proti mejnemu prehodu Vrtojba pa bo preusmerjen na kraško avtocesto A3 in mejni prehod Fernetiči.

Tovorna vozila pred mejnim prehodom Fernetiči FOTO: Prometno - informacijski center icon-expand

Ves promet v obratni smeri, torej iz smeri Nove Gorice proti Razdrtem oziroma Ljubljani ali Kopru, pa bo še potekal po hitri cesti, po obeh prometnih pasovih, pri čemer bo od sredine oktobra do konca novembra v dolžini nekaj manj kot šest kilometrov.

Tudi prihodnjo jesen bo prometna ureditev enaka kot pri letošnji popolni zapori

Od decembra do sredine januarja prihodnje leto bo na nižinskem delu hitre ceste (med streliščem Mlake in priključkom Vipava) nato vzpostavljena zapora prehitevalnih pasov na obeh smernih voziščih. Od druge polovice januarja do konca julija bo na nižinskem delu vzpostavljena popolna zapora posameznega smernega vozišča, promet bo v tem času potekal dvosmerno po eni polovici hitre ceste. Na pobočju Nanosa bodo izvedene krajše, do poldrugi kilometer dolge zapore voznega pasu za postavitev protivetrne zaščite.