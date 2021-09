Na stavbi DZ razbitih 12 oken, Janša: Vlada ne bo popuščala pritiskom

Na protestih proti ukrepom, ki so na ljubljanski Trg republike privabili več tisoč ljudi, so izbruhnili nemiri, izgredniki pa so svoj gnev usmerili tudi proti stavbi državnega zbora. Tja so poletele bakle in pirotehnika, pa tudi granitne kocke. Predsednik DZ Igor Zorčič je sporočil, da je bilo razbitih 12 oken. Premier Janez Janša pa se je na izgrede odzval z besedami, da vlada ne bo popuščala nobenim pritiskom.

Po besedah predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča je bilo na poslopju parlamenta razbitih okoli 12 oken. "Ostro obsojam današnji vandalizem na protestu, z napadom na poslopje DZ in poškodovanjem objekta (razbitih cca 12 oken). Protestnike pozivam, da v bodoče protestirajo mirno in ne izvajajo nasilja, politike pa, da tega dogodka ne izkoriščajo za medsebojna obračunavanja," je zapisal v prvem odzivu. Odzval se je tudi premier Janez Janša, ki je napisal, da ulično nasilje ni še nikoli pripeljalo do česa dobrega. "Vlada ne bo popuščala nobenim pritiskom. Vztrajala bo na ukrepih za varovanje zdravja in življenj ljudi. Čas je, da tudi tožilstvo/sodstvo ne tolerira več groženj in nasilja." PREBERI ŠE Izgredi na protestih nasprotnikov koronskih ukrepov, Policija uporabila vodni top Notranji minister Aleš Hojs je krivce za nasilje in vandalizem iskal v vrstah opozicije, po njegovem je šlo za "izvajanje levega fašizma v praksi". Predsednica SD Tanja Fajon je ob posnetkih dogajanja na Trgu republike zapisala, da obsoja vsakršno nasilje, tako na ulicah kot nad zaposlenimi v trgovinah, lokalih, bencinskih črpalkah. "Zmerjanje, žalitve in grožnje ljudem, ki morajo preverjati izpolnjevanje PCT pogojev, so skrajno neprimerna dejanja. Ne pozabimo, da so to ljudje, ki samo opravljajo svoje delo," je poudarila. Generalni direktor Policije Anton Olaj pa se je odzval z besedami: "Nasilje na protestih je nedopustno. Pozivam k strpnosti."