Na stebrnih pogajanjih o odpravi plačnih nesorazmerij Fidesa ne bo

Na krovnih pogajanjih, kjer sodelujejo vsi reprezentativni sindikati javnega sektorja, je vladna stran ustno predstavila nov predlog odprave plačnih nesorazmerij, sindikatom je nato poslala tudi pisno gradivo, hkrati pa jih je v skladu z napovedjo za danes povabila na stebrna pogajanja, na katerih bodo po področjih podrobneje pogledali, kaj pomeni za posamezna delovna mesta javnih uslužbencev.

Kot prva so danes opoldne predvidena pogajanja za steber zdravstva in socialnega varstva, a v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides so že napovedali, da jih na ta pogajanja ne bo. Prav tako bodo danes sestanki po preostalih plačnih stebrih; za državne organe, samoupravne lokalne skupnosti, javne zavode gasilcev; raziskovalno dejavnost, izobraževanje in kulturo ter steber javnih uslužbencev v javnih agencijah, skladih in zavodih.