Na stomatološki kliniki odprli prenovljene prostore

Projekt se je nekoliko zavlekel zaradi epidemioloških razmer, so pa novi prostori dodatna vrednost za zaposlene, študente, ki se tam izobražujejo, še posebej pa za paciente, je povedal Prikl. "Skrajni čas je že bil, kajti v teh prostorih in s to opremo smo vztrajali zadnjih 25 let," je pojasnil.

Center za ortodontijo tako po prenovi že deluje, odprtje prenovljenega centra za stomatološko protetiko pa njegov vodja Igor Kopač pričakuje v tednu do dveh. Glavna pridobitev so po njegovih besedah ordinacije, ki so med seboj pregrajene in tako ne omogočajo prenosa vodnih kapljic oziroma aerosolov. "Pred prenovo je bil to enotni prostor s sedmimi stoli, zdaj pa so to štiri ločene ordinacije, ena pa je odprta in je namenjena izključno neaerosolnim posegom," je pojasnil Kopač.