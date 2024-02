Na Studencu pri Postojni v okolje iztekla večja količina gnojnice

V nedeljo malo po 19. uri je v naselju Studenec v občini Postojna zaradi porušitve bazena iztekla velika količina gnojnice. "Gasilci PGD Postojna so pregledali potok med lokacijo onesnaženja in reko Nanoščico, ki je bila že onesnažena. Pregledali so tudi reko Nanoščico med Landolom in Postojno, v kateri onesnaženja ni bilo opaziti. Obveščene so bile pristojne službe," so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Kot so sporočili iz notranjskega štaba civilne zaščite, je goveja gnojnica iztekla s kmetijskega obrata. "Lastnik je takoj po dogodku začel sanacijo stanja, vendar se je kljub temu precejšen del gnojnice prelil na nižje ležeče območje in se premika proti Nanoščici," so zapisali.

Izlitje po njihovih navedbah predvidoma ne bo vplivalo na kakovost pitne vode iz izvira Malenščice v Malnih pri Planini, ki se uporablja za občane Postojne in Pivke.

Civilna zaščita je kljub temu za uporabo vode iz vrtin na območju nesreče izvedla previdnostni ukrep, zato voda iz teh vrtin do nadaljnjega ne bo na voljo za individualno uporabo.