Na študentskih volitvah Univerze na Primorskem posredovala policija

Volitve v študentski zbor Študentske organizacije Univerze na Primorskem je prekinil incident, po katerem je morala posredovati celo policija. Skupina študentov, ki je želela s protestno akcijo nakazati na stanje v Študentski organizaciji, je na volišču trgala volilne lističe, v volilno skrinjico zlila barvo, nato pa po prerivanju zapustila volišče.

Volitve v študentski zbor Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) še naprej burijo duhove. Kot smo poročali v začetku meseca, so študentje najprej opozarjali na številne nepravilnosti, ki naj bi si jih pri razpisu za volitve v študentski parlament privoščili študentski funkcionarji, v petek pa je po poročanju Primorskih novic na edinem volišču prišlo do incidenta. Skupina želela opozoriti na nepravilnosti v ŠOUP Skupina študentov je v petek nekaj po 12. uri vstopila v prostore ŠOUP v Kopru. Ko so prišli do volilne skrinjice, je ena od volilk vanjo vrgla barvo, drugi pa so raztrgali nekaj volilnega materiala.

To sicer ni prvi incident na voliščih ŠOUP. Pred leti smo bili ob študentskih volitvah celo priča pretepu.

Po prerivanju na hodniku je skupina zapustila prostore ŠOUP, varnostnik na volišču pa je poklical policijo, ki je zbrala informacije o dogodku. Fizičnega nasilja oziroma pretepa naj ne bi bilo. "Na takšen način smo protestirali nad dogajanjem na ŠOUP, saj vodstvo skuša privatizirati javni denar. Akcijo smo izvedli zaradi nemoči, saj vsi, tako študentje kot državne institucije in vsa javnost, vedo, kaj se dogaja, nihče pa tega ne more ali noče preprečiti. Upam, da je to povod, da se stvari začnejo razreševati in da se o dogajanjih na ŠOUP začne govoriti," je za Primorske novice povedal Jure, eden od protestnikov. Predsednik ŠOUP ob dogajanju šokiran: Večkrat smo pojasnili legitimnost Predsednik ŠOUP Jure Ciglar je ob po incidentu dejal, da je bil tako šokiran, da ni vedel, kaj naj stori. Zdi se mu nedopustno, da nekdo nestrinjanje izkazuje na takšen način.

