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Na Suhorju pri Metliki se je prevrnil tovornjak s cisterno, cesta je zaprta

Metlika, 17. 06. 2026 08.02 pred 43 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Znak za policijo

Na Suhorju pri Metliki je nekaj čez 6. uro prišlo do prometne nesreče, v kateri se je prevrnil tovornjak, ki je imel pripet polpriklopnik s cisterno. V nesreči ni bilo poškodovanih, cesta pa je zaradi odpravljanja posledic zaprta. Snov, ki jo je prevažal, ni nevarna za ljudi in ne predstavlja neposredne nevarnosti, so sporočili s PU Novo mesto.

Na kraju nesreče trenutno potekajo aktivnosti za zavarovanje območja in odpravo njenih posledic. Zato je cesta zaprta za ves promet. Obvozi so urejeni in ustrezno označeni.

Udeležence v prometu prosijo za upoštevanje prometne signalizacije in navodil pristojnih služb ter za strpnost in razumevanje. O nadaljnjem poteku intervencije in morebitnih spremembah prometnega režima bodo javnost sproti obveščali, so še zapisali na Policijski upravi (PU) Novo mesto.

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17. 06. 2026 08.26
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