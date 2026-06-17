Na Suhorju pri Metliki se je prevrnil tovornjak s cisterno, cesta je zaprta

Na kraju nesreče trenutno potekajo aktivnosti za zavarovanje območja in odpravo njenih posledic. Zato je cesta zaprta za ves promet. Obvozi so urejeni in ustrezno označeni.

Udeležence v prometu prosijo za upoštevanje prometne signalizacije in navodil pristojnih služb ter za strpnost in razumevanje. O nadaljnjem poteku intervencije in morebitnih spremembah prometnega režima bodo javnost sproti obveščali, so še zapisali na Policijski upravi (PU) Novo mesto.