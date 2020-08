Na Svetih Višarjah v luči pandemije izvedli romanje treh Slovenij

Udeležba je bila manjša verjetno tudi zato, ker so organizatorji romanja, Rafaelova družba in Zveza slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi, udeležencem svetovali, naj tokrat za vzpon na vrh Svetih Višarij raje izberejo romarsko pešpot kot žičnico z gondolo.

Tudi letos se je romanje začelo s predavanjem na prostoru za cerkvijo VišarskeMatere Božje. Na prostem so opravili tudi mašo, ki jo je skupaj z izseljenskimi in drugimi duhovniki vodil Janez Pucelj, saj je bil krški škof Jože Marketz, ki bi moral maševati, nujno zadržan. Kulturni program je zaradi dežja letos odpadel.

Na začetku je sicer prisotne pozdravila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki je izpostavila, da Slovenci na Svete Višarje zahajajo že veliko let. Spomnila je, da je Lambert Ehrlich že pred sto leti sanjal višarskoSlovenijo, ki bi bila svobodna, odprta in samostojna. "Takrat, ko se naši ljudje zaradi pokončnega slovenstva še niso smeli vrniti v domovino in so se na tem svetem kraju srečali s prijatelji in drugimi rojaki," je dejala.

Z majhnimi koščki so tlakovali pot do svobodne Slovenije, je poudarila Jaklitscheva. "Zato ni čudno, da smo se tudi letos kljub kočljivim razmeram vseeno zbrali, da lahko skupaj praznujemo, se veselimo in družimo," je dodala.

Predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof je predaval na temo Sto let upora, obljub in prevar – koroški Slovenci med samobitnostjo in povezovanjem s celotnim narodnim telesom. Ocenil, je da je zdaj na avstrijskem Koroškem zavela ugodna klima. Koroški Slovenci so ob izvolitvi Jožeta Marketza za krškega škofa ter Olge Voglauer v avstrijski parlament zelo veseli, je dejal.

Izpostavil je, da med koroškimi Slovenci vlada zelo konstruktivno ozračje na vseh političnih polih. Še posebej je izpostavil dobro sodelovanje na kulturnem področju in napovedal, da bo imela slovenska pesem pomembno vlogo tudi na osrednji slovesnosti ob plebiscitu 10. oktobra letos v Celovcu.

Krištof je pozdravil tudi vrnitev Narodnega doma Slovencem in srečanja predsednikov Slovenije in Italije. "S svojim spravnim dejanjem in stiskom rok pred obema spomenikoma sta odprla pot sprave, hkrati pa nista zanikala grenke zgodovine, na katero ti dve obeležji spominjata," je dejal. Izrazil je prepričanje, da bo spravni pečat pustilo tudi srečanje Pahorja z avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom ob 100. obletnici plebiscita 10. oktobra.

Pohvalil je tudi slovensko vlado Janeza Janše, ki mu "uspeva s spoštljivim ravnanjem s koalicijskimi partnerji ohranjati ravnotežje in notranjo enotnost."

Kljub opisu dobrega ozračja na avstrijskem Koroškem pred obletnico plebiscita pa je opozoril, da je vmes vendarle prišlo do velikega zmanjšanja števila koroških Slovencev v tem obdobju do danes. "Po stotih letih borbe, prevar in obljub moramo ugotoviti, kako zelo smo v tem času številčno nazadovali. Od 100.000 smo padli na 10.000," je dejal.

Romanja na Svete Višarje se je tudi letos udeležil nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle, pa tudi sekretar vlade Dejan Valentinčič, poslanec Andrej Černigoj in druge ugledne osebnosti.