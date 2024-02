'Na svetu ni predsednika vlade, ki ne bi vprašal, zakaj šest milijonov'

Ob pestrem dogajanju v koaliciji je šla v ofenzivo Janševa SDS, njen predsednik je že v ponedeljek napovedal, da je zaradi afere nakupa sodne stavbe za interpelacijo odgovorna celotna vlada, danes pa so šli v stranki še korak dlje, saj so zahtevali sklic izredne seje državnega zbora na temo korupcije. Kaj je razlog za to, ali bodo v stranki vložili interpelacijo proti celotni vladi Roberta Goloba in kdo so njeni kandidati za evropske volitve, ki jih je določil svet stranke, je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnjeval predsednik SDS Janez Janša.

Glavni razlog, da v SDS zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora o stanju na področju korupcije, je vse, kar se dogaja, in česar vlada praktično ne opazi, ukvarja pa se – kot je dejal tudi sam predsednik vlade – s politično krizo zaradi korupcije v koaliciji, je v oddaji 24UR ZVEČER povedal predsednik SDS Janez Janša. "Želimo malo pospešiti zadeve, pomagati vladi, da jih razčisti in da se začne ukvarjati s stavkami, z rastjo brezposelnosti, s padanjem gospodarske klime ... Poglejte, kaj se dogaja na našem najpomembnejšem trgu v Nemčiji, glejte zadnje napovedi fiskalnega sveta, vrsto stavk ... slepa ulica, ko gre za reformo plačnega sistema. Mimogrede, to bo najbrž konec te koalicije, ne Litijska. To je korupcijska zgodba, tam gre pa za strateško vprašanje, ki ga ta vlada ni sposobna rešiti."

"O tem, da iz državne rezerve za naravne nesreče prerazporediš več kot šest milijonov za nakup neke stavbe, ne odločajo uradniki, zeleno luč za to mora dati predsednik vlade," opozarja Janša. FOTO: POP TV icon-expand

Na vprašanje, kakšen izplen si v SDS želijo od tega, je Janša odvrnil: "Si predstavljate, da bi gospod Počivalšek, ki je bil minister za gospodarstvo v naši vladi, ki so ga na tisočih Tarčah 'šraufali' zaradi nakupa zaščitne opreme in vlagali interpelacije, dejal, da so krivi njegovi podrejeni iz prejšnje vlade, da mora on to vse razčistiti in bi bilo tisoč izgovorov, čeprav so bile takrat izredne razmere, epidemija itd.?"

"To, kar se zdaj dogaja v koaliciji, je nekaj podobnega, kar se je dogajalo zadnje leto v koaliciji, ko je vlado vodila stranka SD pod Borutom Pahorjem in so razpadali pri živem telesu. Ko se enkrat zaupanje med partnerji poruši, tega ni več mogoče postaviti nazaj." - Janez Janša

To, kar se dogaja, si zasluži interpelacijo vlade in ta se pripravlja, je zatrdil Janša. "A tu obstajajo roki. Če vložimo interpelacijo, ima vlada 30 dni časa za odgovor in potem se šele skliče seja, skratka o tej temi bi razpravljali šele čez dva meseca, zato smo zahtevali najprej izredno sejo, ki mora biti v 15 dneh, in tukaj bosta imela tako predsednik vlade kot ministrica, če bo še na položaju, priložnost, da pojasnita tiste stvari, za katere pravita, da jih zdaj raziskujeta." Naš glavni očitek je vrsta korupcijskih zadev, ki jih priznava tudi sam predsednik vlade, je pojasnil Janša in opozoril, da ne vlagajo konstruktivne nezaupnice, pač pa interpelacijo, torej razpravo o delu vlade. Opozoriti želijo na vrsto problemov, ki jih je treba reševati. "Prva tema je že tri tedne Litijska, a tudi drugi problemi so. Mislim, da smo vsi spregledali bistvo – gre za to, da je vlada, ne ministrica ali generalni sekretar neke stranke, ampak vlada na dveh svojih sejah sprejela odločitev, da se več kot šest milijonov denarja iz državne rezerve za naravne nesreče prerazporedi za nakup neke stavbe, za katero je predsednik vlade na zadnji seji parlamenta dejal, da niso imeli ne pogodbe, ne cenitve v gradivu, nobenih podatkov." "Trikrat sem bil predsednik vlade, ne govorite mi, da lahko nek minister za finance iz državne rezerve za naravne nesreče prerazporedi šest milijonov evrov za nakup neke stavbe, ne da vpraša predsednika vlade, preden se gradivo sploh pošlje na sejo vlade. Niti minister za finance v državi Zimbabve si tega ne bi upal brez tega, da dobi zeleno luč. In ni predsednika vlade na svetu, ki ne bi – če kolikor toliko obvlada svoj posel – vprašal, zakaj šest milijonov. Kdo je naredil cenitev, kdo je določil to ceno?" je bil jasen.

