Počivalšek pred sejo sveta SMC: Pričakujem odprt pogovor in rešitev

Razprava o položaju Počivalška v vrhu stranke naj bi bila posledica nezadovoljstva nekaterih lokalnih odborov stranke z vlogo SMC v koaliciji, kritični naj bi bili tudi do predsednika stranke. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi si Počivalškove zamenjave na vrhu SMC želel tudi predsednik DZ in podpredsednik SMC Igor Zorčič.

Počivalšek je sicer v sredo na opozicijo in "vse ostale sopotnike" naslovil odprto pismo, v katerem je opozoril na"razdiralno politiko, ki se kaže v izražanju odkritega sovraštva in takšne degradacije demokracije, ki nas vodi v pogubo". Zaradi takšne politike ljudje trpijo in nas prehitevajo tisti, ki so nas nekoč videli kot vzor, je opomnil in pozval h gradnji zavezništev in pogovorom o prihodnosti.