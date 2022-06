'Na ta način bom skupnosti povrnil za vse dobro v preteklih letih'

Razlog za to odločitev je preprost, pravi: "Na poti sem tri leta in brez pomoči lokalne skupnosti, Slovenskih Konjic, celotne Slovenije, bi to bil prevelik finančni zalogaj in mi ne bi uspelo. Na ta način bom skupnosti lahko povrnil za vse dobro v preteklih letih."

Dražba sicer poteka prek spleta, sodelovati je mogoče s pomočjo sporočila POMAGAMO10 na 1919 ali z donacijo na TRR Humanitarnega društva Lions Klub Konjice: SI56 6100 0002 7127 561, namen je Donacija za mlade športne upe. Dres bo podeljen 27. avgusta v Slovenskih Konjicah, ko se Tič vrača domov. Dres bo prejel tisti, ki bo doniral najvišji znesek.