Na takšnem prenosniku je igranje iger pravi užitek

Nimate nikoli želje, da bi po 20-kilometrskem sprehodu po Barceloni zagnali Cyberpunk 2077 in raziskovali še ulice mesta Night City? Ne sanjate o tem, da bi s seboj na potovanje vzeli prenosni računalnik? Ste na letališču ali na vlaku, čas odhoda/prihoda je šele čez nekaj ur. Kaj početi? Vzeti v roke telefon in brezciljno brskati po spletu? Morda odigrati kakšno mobilno igro? Marsikdo se s tem zadovolji, medtem ko drugi raje vihtijo sekiro kot Kratos v God of War ali pa poskušajo preživeti apokalipso kot Joel v The Last of Us.