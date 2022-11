Na tehtnici tudi novela Zakona o dolgotrajni oskrbi: trenutno volivci ZA

Pred uveljavitvijo Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet decembra 2021 v času vlade Janeza Janše, v Sloveniji nismo imeli enotne definicije dolgotrajne oskrbe, prav tako področje ni bilo sistemsko urejeno. Vendar pa je aktualna vlada opozorila, da je zakon, ki sicer vzpostavlja sistem dolgotrajne oskrbe kot nov steber socialne varnosti, v praksi neizvedljiv v časovnih okvirih, ki so si jih zastavili pripravljavci zakona. Prav tako pa da ne predvideva dolgoročnega javnega financiranja dolgotrajne oskrbe.

Julija so tako sprejeli novelo Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki določa, da se izvajanje zakona zamakne za eno leto. Zamik izvajanja zakona pa bi vladi omogočil, da bi uredila status zavarovanih oseb do dolgotrajne oskrbe ter zagotovila stabilno financiranje sistema.

Med najbolj perečimi so vprašanja kadrov in oteženih pogojev njihovega zaposlovanja, vprašanje nabora storitev, vprašanje cene, saj zakon ne predvideva kritja realnih stroškov izvajalca in pomanjkljive pravne podlage, da bi ZZZS lahko izvajal naložene naloge. Deset organizacij, povezanih z dolgotrajno oskrbo, je podprlo novelo zakona, saj po njihovem mnenju prinaša čas za sprejetje popravkov zakona.