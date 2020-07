'Na temelju vladavine prava stoji in pade Evropska unija'

Kako je možno, da se je evropska poslanka Ljudmila Novak, sicer članica in nekdanja predsednica stranke NSi, pri vprašanju pojmovanja pravne države bolj ujela s stališčem opozicije kot koalicije na čelu SDS, katere del je tudi njena stranka? "Ne gre za ujemanje z opozicijo, pač pa gre za stališče evropske ljudske stranke, ki ves čas vztraja, da morajo vse države članice upoštevati in spoštovati vladavino prava." K temu je vse države pozval tudi predsednik EPP, ki je dejal, da se evropske države lahko pogajajo o milijonih in milijardah, vendar o spoštovanju temeljnih človekovih pravic in vladavini prava pa ni pogajanj.

Ob tem je poudarila, da so se vse evropske države že na samem začetku zavezale, da bodo spoštovale vladavino prava, zato ta zahteva ni nič novega. "Na tem temelju, stoji in pade Evropska unija."

Novakova je poudarila, da so jedrne države EU, kot sta Nemčija in Francija, tudi ustanovni članice tega projekta, ki je nastal na temeljih krščanske demokracije. "Gre za članice, ki tudi prispevajo največ denarja v skupno blagajno, zato seveda pričakujejo, da tisti, ki bodo ta denar dobili, spoštujejo ta pravila. Kar ni nič novega. To se pričakuje od vse držav članic."