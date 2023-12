Na temnem spletu naj bi prodajali dokumente HSE

Kot še poroča Siol, naj bi pridobljene podatke prodajali na dražbi, ki naj bi trajala sedem dni. Izklicno ceno naj bi postavili pri 20 bitcoinih, kar pri trenutnih cenah bitcoina znaša okoli 773 tisoč evrov.

Informacijo smo želeli preveriti na HSE, kjer konkretnih odgovor na vprašanje niso podali. So pa zapisali, da imajo vzpostavljene vse procese, ki so potrebni za poslovanje družbe. Dodali so, da je poslovanje nemoteno, ter da je oskrba Slovenije z električno energijo varna in zanesljiva. "Ves čas od kibernetskega napada proaktivno sodelujemo s pristojnimi organi, predvsem policijo, SiCERT-om in Uradom vlade RS za informacijsko varnost. Več informacij zaradi preiskave, ki še poteka, v tem trenutku ne moremo podati," so še dodali.