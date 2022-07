Požare na Krasu gasi več kot 500 gasilcev, trije helikopterji in kanaderja

Preko 500 gasilcev iz posavske in podravske regije se trenutno usklajuje in razporeja po požariščih: v Kostanjevici, v Opatjem selu in na sežanski strani. Čeprav so požari pod nadzorom, imajo gasilci pred sabo še kar nekaj napornega dela. "Trenutno izvajamo čiščenje, čistimo rob in gasimo posamezna žarišča. Čakajo nas sanacije in zalivanje," je za 24ur.com povedal Simon Vendramin, vodja intervencijske ekipe za območji Kostanjevica in Opatje selo.