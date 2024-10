Na termometru 21 stopinj, center mesta pa že dobiva praznično podobo

Ljubljana sredi oktobra že dobiva praznično podobo. Ob toplem vremenu so popoldne v prestolnici izmerili 21 stopinj, medtem ko delavci javne razsvetljave v središču mesta že postavljajo božično-novoletno okrasitev. Izobešajo 50 kilometrov lučk, kar je enako kot vsako leto, več kot 800 prazničnih likov, postavili bodo tudi deset smrek, najvišja in najbolj razkošna bo tradicionalno stala na Prešernovem trgu. Letos bo prižig lučk v prestolnici 29. novembra. Kdaj pa v drugih mestih? In kako bo s porabo elektrike zaradi decembrske okrasitve?