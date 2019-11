Na testni vožnji prvi vlak, ki ga je za SŽ izdelalo podjetje Stadler

Po železniških tirih na Poljskem je zapeljal prvi vlak, ki ga je za Slovenske železnice izdelalo podjetje Stadler. Pri nas naj bi prvega dočakali šele prihodnje leto. Najprej nam bodo dostavili vlake z dizelsko vleko, ki bodo po načrtih začeli voziti na relaciji Ljubljana–Novo mesto in Ljubljana–Kamnik.

Na Poljskem so fotografirali prvi vlak, ki ga je za Slovenske železnice (SŽ) izdelalo švicarsko podjetje Stadler. Ta naj bi ravno včeraj iz tovarne zapeljal na testno vožnjo.

Prvi vlak, ki ga je podjetje Stadler izdelalo za Slovenske železnice. FOTO: Aleksander Kędzierski

Kot je znano, so SŽ aprila lani z omenjenim podjetjem podpisale pogodbo za nakup 26 novih vlakov, maja letos pa so jih k temu dodali še 26. Skupna vrednost obeh nakupov je 320 milijonov evrov brez DDV. Predvideno je bilo, da bodo Stadlerjeve potniške garniture FLIRT in KISS pri nas začele voziti leto in pol po podpisu pogodbe, torej še letos.

K nam naj bi prvi vlak prišel januarja 2020 Na Slovenskih železnicah so za 24ur.compovedali, da bodo vlaki iz tovarne k nam prihajali postopoma, zato bo tudi njihovo vključevanje v promet postopno. Najprej jim bodo dostavili vlake z dizelsko vleko, ki bodo po načrtih začeli voziti na relaciji Ljubljana–Novo mesto in Ljubljana–Kamnik. Kot zagotavljajo, bodo novi potniški vlaki zagotovili večje udobje in ugodje vožnje, saj so zdajšnji vlaki v povprečju stari več kot 30 let. "Vsi novi vlaki bodo nizkopodni, kar pomeni, da bodo še prijaznejši za starejše, otroke, invalide, kolesarje oziroma tudi za prevoz večjega števila koles, ki jih bodo lahko uporabniki z njimi prepeljali (najmanj 10 koles)," so še pojasnili. Najprej nameravajo zamenjati nekaj starejših vozil, nato pa bodo novi vlaki vključeni v širjenje ponudbe povezav, dodatne vlakovne povezave. Potniški promet je predviden tudi po kočevski progi. Prihod električnih dvopodnih garnitur bo takoj nadomestil stare električne garniture, v prometnih konicah pa tudi stare vagonske vlake in vlake, ki vozijo v dvojni sestavi. Sproščene Siemens električne–Desiro garniture bodo uporabljene za krajše relacije in za zamenjavo dizelskih vlakov na železniški progi Maribor–Pragersko–Hodoš in Poljčane–Maribor. "Večnapetostne" električne vlakovne garniture, ki bodo lahko vozile tudi v Avstrijo in na Hrvaško, bodo poleg novih hitrejših povezav v notranjem prometu zagotovile tudi nove čezmejne regijske povezave, v prvi fazi do Beljaka, Gradca in Zagreba. "Predvidoma bo prva DMV garnitura na naše tire zapeljala najkasneje v začetku januarja 2020, ko se bodo izvedla še testiranja v povezavi z nacionalnimi zahtevami," so napovedali.

FLIRT in KISS na Slovenskih železnicah Slovenske železnice so pri Poljakih naročile 10 enonadstropnih večsistemskih, 10 dvonadstropnih enosistemskih ter 5 dizelskih potniških vlakov. Med pogajanji pa so dosegle, da za to ceno dobijo še dodatni enonadstropni električni vlak. SŽ na spletnih straneh pojasnjujejo naslednje: FLIRT (angl. Fast Light Innovative Regional Train) je oznaka za enonadstropne regionalne vlake, ki bodo pri nas vozili z najvišjo hitrostjo 160 kilometrov na uro. Od leta 2004, ko jih je podjetje Stadler začelo izdelovati, vozijo že v 41 državah po vsem svetu. Vlaki imajo v osnovnih različicah od dva do šest vagonov, Slovenske železnice pa so naročile električne s štirimi vagoni in dizelske s tremi. Podjetje Stadler bo tako za SŽ izdelalo 11 električnih enonadstropnih vlakov. Dolgi bodo 80,7 metra, široki 2,82 in visoki 4,12 metra. Predvideno je, da bo v njih prostora za 235 sedežev, od tega 12 v prvem razredu. Po najnovejših smernicah tehničnih standardov interoperabilnosti je v vlaku 22 sedežev v drugem razredu in 2 sedeža v prvem razredu prednostnih sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo. Poleg tega pa sta na vlaku tudi dva prostora za invalidske vozičke. Vsak vlak ima dva toaletna prostora in poseben prostor za osebje.

Vsak dan prepeljemo več kot 50.000 potnikov, zato je veliko pozornosti namenjene podrobnostim pri oblikovanju notranje opreme, pravijo na Slovenskih železnicah. FOTO: Slovenske železnice