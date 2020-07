Na testu 33 otroških sedežev, uporabo dveh odsvetujejo

Avto-moto zveza Slovenije je v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi in organizacijami za varstvo potrošnikov v minulih mesecih opravila prvi del letošnjega testa otroških varnostnih sedežev. Pod drobnogled so vzeli 33 izdelkov. Večina zagotavlja dobro zaščito; eden je dobil najboljšo oceno zelo dobro, dva pa oceno slabo, zato njuno uporabo odsvetujejo.

Strokovnjaki na neodvisnem in temeljitem testu otroške varnostne sedeže preskusijo v štirih glavnih kategorijah – varnosti, upravljanju, ergonomiji in morebitni vsebnosti škodljivih snovi – tako morajo pri varnosti sedeži prestati preskusne trke (čelne in bočne), pri upravljanju se posvetijo namestitvi sedeža v avtu, pri ergonomiji z otroki preverijo udobje sedenja v sedežih, na koncu pa izmerijo še vsebnost škodljivih snovi.

icon-expand Del testiranih sedežev. FOTO: AMZS

Med sedeži, ki so jih tokrat preizkušali, je kar nekaj novih. Ponudba na trgu je pestra, odločitev za nakup pa zato toliko težja. "Izdelovalci sedežev z vse hitrejšim ritmom na trg pošiljajo novosti: dobro vedo, da v skladu s tržnimi zakonitostmi kupci najraje segajo po "novih" sedežih, ki – vsaj na papirju – obljubljajo tudi izboljšane lastnosti. Če k temu prištejemo še nove blagovne znamke in nova imena "starih" sedežev, imajo kupci kar nekaj težav, da se znajdejo med pestro ponudbo," je povedal urednik Motorevije Blaž Poženel. Dobra novica ob poplavi izdelkov je, da so ti večinoma kakovostni in poleg dobre zaščite zagotavljajo tudi enostavno upravljanje in udobje. Kot že omenjeno, sta le dva dobila oceni slabo, eden je dobil oceno pomanjkljivo, sedem si jih je prislužilo oceno zadovoljivo, eden zelo dobro, ostalih 22 pa oceno dobro, ki je druga najvišja.

icon-expand Ocene na testu FOTO: AMZS

Vse več uporabnikov se pri nakupu zanaša na ta test, je dejal Poženel. "A zelo resno ga jemljejo tudi izdelovalci sedežev, ki dobro vedo, da bodo sedež, ki je na našem testu dobil slabo oceno, le težko prodali vse bolje obveščenim kupcem. Na to dejstvo smo sodelujoči pri testiranju zelo ponosni: z gotovostjo lahko zatrdimo, da so sedeži, ki so razstavljeni na policah trgovin, varnejši in kakovostnejši tudi zaradi naših testov," je dodal.

icon-expand AMZS test otroških varnostnih sedežev FOTO: AMZS