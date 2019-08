Na testu šolskih copat noben par ni prejel odlične ocene

Drugi september, dan, ko bodo otroci znova sedli v šolske klopi, se hitro bliža. Tukaj je že čas kupovanja novih učbenikov, zvezkov in peresnic, pa tudi šolskih copatov. Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so preizkusili 10 parov šolskih copat, ki stanejo med 6,99 in 19,99€. Izbirali so med šolskimi copati, ki prevladujejo na nogah otrok do 5. razreda, torej na razredni stopnji. Z izjemo enega para copat, kjer proizvajalec ni bil naveden, so vse testirane šolske copate izdelali v Sloveniji.

Med desetimi testiranimi pari so trije prejeli oceno dobro, pet povprečno, po en par pa pomanjkljivo in nezadovoljivo. V paru z najslabšo oceno so našli presežno količino nevarnega 6-valentnega kroma. Proizvajalca so o prekoračitvi vrednosti že obvestili, kot tudi Urad RS za kemikalije.

Preverjali so vzdržljivost in zračnost materialov ter predvsem, kako (ne)zdrsljiv je podplat na različnih podlagah. Šolarji copate uporabljajo tudi pri športni vzgoji, z njimi pa se podijo po hodnikih šole in drugih delih šole. Copati na testu so bili iz različnih materialov, blaga in usnja, pa tudi različno debeli. Če so otroci v prostorih s hladnimi talnimi površinami, je debelina podplata lahko pomembna.

Najbolj na udaru sprednji del copatov

Otroci v copatih preživijo tudi do osem ur na dan, noge pa ne mirujejo niti med poukom. Del testa, na katerem so preverili upogibanje, so vse copate prestale brez težav, obraba sprednjega dela pa je bila velika. V testnem ciklu so opravili 25.600 ponovitev (ena ponovitev je enaka enemuj koraku) in opazili, da je pri enem vzorcu prišlo do precejšnje površinske obrabe, pri štirih pa je celo nastala luknja.

Vsi proizvajalci obljubljajo nedrseč podplat

Po navedbah trgovcev imajo prav vsi izbrani copati nedrseč podplat, vendar so med njimi razlike. Pri nekaterih je podplat izdelan iz nekoliko debelejše plasti vlite gume, pri drugih je nekoliko tanjši, tretji pa imajo na usnjenem podplatu našiti dve krpici nedrseče gume.

Pri preizkušanju zdrsljivosti so v laboratoriju izmerili koeficient trenja na keramični ploščici in plošči iz umetne mase, tj. linoleju. Slednji izziv so prestali vsi pari copat, večjo težavo pa je predstavljala keramika – medtem ko so suhi del testa vsi copati izdelali s pozitivno oceno, je "mokri test" pokazal, da je zdrsljivost problem predvsem na petnem delu, za kar so vse copate prejele oceno pomanjkljivo ali nezadovoljivo. Ocene za zdrsljivost na sprednjem delu so bile boljše.

Nasveti ZPS:

1. Če se otroku noge močneje potijo, je pomembno izbrati material, ki diha, saj zagotovo ni prijetno preživeti več ur v šolskih copatah z vlažnimi nogami. Na tem delu testa so prejele oceno dobro copate, izdelane iz tekstila (tudi mikro vlaken), a tudi en par copatov iz usnja.

2. Podplati copatov so različnih debelin. Debelina podplata je lahko pomembna, če so otroci v prostorih s hladnimi talnimi površinami.

3. Zdrsljivost na "mokri" keramiki je predvsem izziv za petni del copatov. Zato opozorite otroke na previden korak v takšnih situacijah.