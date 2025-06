Na tirih prvič nove potniške garniture Slovenskih železnic

Nove garniture po njegovih besedah pomenijo veliko zato, ker jih bodo lahko razporejali na enotirne neelektrificirane proge, kot so bohinjska oz. goriška, kamniška in dolenjska proga, kjer zdaj vozijo še najstarejše garniture, ki potnikom ponujajo najmanj udobja.

S tem v SŽ Potniški promet zaključujejo tretjo fazo prenove voznega parka, je novinarjem pred prvo vožnjo povedal direktor družbe Miha Butara . SŽ so namreč v preteklih letih že prevzele 52 Stadlerjevih garnitur serij Flirt in Kiss.

S tem, ko bodo do konca leta dodajali nove garniture, bodo tako iz prometa vzporedno postopno umikali vse starejše vlake. Na koncu bodo najstarejše garnitura v potniškem voznem parku iz leta 2001, torej Siemensove garniture Desiro.

Nove garniture so sodobne, nizkopodne, prilagojene za invalide, klimatizirane, z brezžičnim internetom, polnilnicami in prostorom za kolesa. Imajo 171 sedežev in okoli 140 stojišč. So dizelske z možnostjo nadgradnje v bimodalnost, kar pomeni, da jih bo mogoče v prihodnje uporabljati tako na elektrificiranih kot neelektrificranih progah. Dosegajo lahko hitrost do 160 kilometrov na uro, a zaradi infrastrukturnih omejitev bodo polno hitrost lahko razvile le na nekaterih odsekih.

Po besedah Butare novi vlaki predstavljajo maksimalno udobje, po njegovi oceni pa pomenijo lep napredek v železniškem potniškem prometu v Sloveniji.

Vrednost pogodbe za 20 novih garnitur je nekaj manj kot 150 milijonov evrov brez davka. Butara se je zahvalil državi za sodelovanje pri prenovi voznega parka. Po njegovih besedah brez njene podpore ne bi mogli izpeljati ne tega projekta ne nadaljnjih, ki so v načrtu.

Na današnji ceremonialni prvi vožnji v Grosuplje, ki so se je udeležili tudi novinarji, sta tako sodelovala tudi vodja sektorja za javni potniški promet na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Matjaž Vrčko ter direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Dušan Sečki.