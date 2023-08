Na tisoče 'dopustniških' evrov: odrekli so se dnevni plači, podjetja zaslužku

Iz Kranjske Gore prinašamo zgodbo, ki je pokazala, kako je bila solidarnost tam videti v praksi. Ko je bil razglašen dan solidarnosti kot dela prost dan, so se v javnosti pojavili tudi pomisleki, da bi morali takrat vseeno delati, ljudje ne bi smeli na dopust, ampak bi morali pomagati pri čiščenju po poplavah. Mnogi zaposleni v turističnem gospodarstvu Zgornjesavske doline pa so se 14. avgusta odrekli svoji dnevni plači, podjetja delu dnevnega zaslužka, dopustniki pa so namesto za lopate prijeli za denarnice in dobrodelne skrinjice napolnili s tisoči evrov. Iz Zgornjesavske doline bo tako na prizadeta območja odromalo več kot 76.000 evrov.

"Pravijo, da je bilo med Planico pivo drago," se Oskar obrne od pipice za točenje na stojnici pred kranjskogorsko cerkvijo. "Danes sem dobival zanj tudi po 20, 30 evrov, nikomur ni bilo težko," pove njegov sodelavec, ki je v denarnico spravljal denar, ki so mu ga ob dnevu solidarnosti molili žejni obiskovalci dobrodelnega koncertnega večera Kranjska Gora za Slovenijo, ki je povsem napolnil trg.

Med lokalnimi gostinci, ki so prispevali hrano, pijačo in delovno silo, je bil tudi Bruno Šulman, zmagovalec resničnostnega šova MasterChef na naši televiziji. Povedal nam je, da je za ta večer pripravil nekaj sladkega in z roko zadovoljno pokazal na množico, ki se je zbirala pod odrom in okoli stojnic: "Še en del teh dogodkov, kjer je Slovenija stopila skupaj, kar je zelo lepo videti."

Zmagovalec Masterchefa je za dobrodelni dogodek v Kranjski Gori pripravil sladice.

Prodaja pa je potekala po sistemu "daš, kolikor daš". Za ta denar si dobil kuponček, s katerim si lahko prevzel hrano, denimo klobaso in pražen krompir ali pa brezalkoholno pijačo. Od alkoholnih pijač sta bila na voljo pivo za pet evrov in špricer za 3,5 evra, obiskovalci pa so za vse našteto puščali precej večje zneske od običajnih. Gostincem so izročali na desetine evrov, saj so vedeli, da bo prav ves ta denar romal v skupno malho, tisto dobrodelno.

Lokalni gostinci so stopili skupaj.

Podaljšan konec tedna, ki je popolnoma napolnil Kranjsko Goro, je tamkajšnje turistično gospodarstvo namreč izkoristilo tudi v dobrodelne namene, odločili so se, da bodo množično pomagali prizadetim v poplavah. Denar so zbirali na tri načine. Zaposleni so se odrekli dnevni plači, podjetja zaslužku "V našem podjetju so se vsi zaposleni odrekli dnevni plači in mi bomo vse, kar bomo danes zaslužili od izposoje koles in oddaje apartmajev, dali, da pomagamo," je za 24ur.com ob dnevu solidarnosti razložil Nejc Sabolek. Kranjska Gora kot turistična občina je bila te dni ujeta v utrip vrhunca sezone, zato tam niso množično izkoristili prostega delovnega dne, ki ga je razglasila vlada. So se pa mnogi zaposleni, ki delajo v podjetjih turističnega gospodarstva, ob dnevu solidarnosti odpovedali svojim prihodkom. Več deset podjetij iz gostinske, namestitvene, trgovinske in dejavnosti najema športne opreme se je prav tako odločilo, da občinam na prizadetih območjih namenijo vsaj del ali pa kar celotne prihodke od prodaje 14. avgusta.

Zbrana množica na trgu pred cerkvijo.

To je bila glavna akcija, ki je bila najpomembnejša, saj je bila finančno najizdatnejša, saj se je iz tega naslova v kranjskogorsko dobrodelno malho nazadnje steklo več kot 60.000 evrov. Dopustniki polnili dobrodelne skrinjice Že dva dni prej se je po celotni Zgornjesavski dolini začela vzporedna akcija, ko so v skrinjicah zbirali denar občanov in gostov, zbrali so 3600 evrov. Tretja akcija pa je bil ponedeljkov dobrodelni koncert ob dnevu solidarnosti, na katerem so pobirali prostovoljne prispevke, prav tako namenjene izključno za pomoč prizadetim v poplavah. Prispevki so se zbirali v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Jesenice.

Zbiranje prostovoljnih prispevkov v Kranjski Gori.

Ena izmed prozornih kupol je stala prav sredi trga in zanimivo je bilo opazovati, kako so ljudje okrog skrinjice (ne)zavedno naredili majhen krog in pustili prostor, da je bila opažena. In opazili je niso samo obiskovalci koncerta, pač pa tudi mimoidoči, ki sploh niso bili del dogajanja na trgu, ampak so hiteli po svojih poteh. Ko pa so opazili "marsovčka" so zastali, nekateri se tudi vrnili za nekaj korakov, vzeli denarnico in kup bankovcev je postajal vse večji.

Vsi so delali brez honorarja Dobrodelni koncert je organiziralo turistično gospodarstvo, pomagali so tako zaposleni v gospodarstvu kot krajani, vsi kot prostovoljci. Dobili so tudi podporo Policije, Turizma Kranjska Gora in občine, čeprav je bil dela prost dan, je denimo deloval kranjskogorski vrtec Kekčevi junaki, da so lahko starši delali in pomagali pri organizaciji. Od ideje do izvedbe so potrebovali le šest dni. Vsi nastopajoči na koncertu so svoje nastope potrdili v tem kratkem času in se tudi odpovedali honorarju. Poleg Zvite feltne, Vilija Resnika, Alenke Gotar, Marka Stankovića in ostalih je bil tam tudi domačin Chorchyp. "Iz prve roke vem, kako je, če izgubiš določene stvari, mi smo izgubili vse posnetke, ki smo jih dva meseca snemali za nov projekt. Za take stvari moramo stopiti skupaj, pomagati ljudem, ki so izgubili streho nad glavo, skupaj smo močnejši," je poudaril znani slovenski raper.

K akciji so brezplačno pristopila tudi podjetja iz drugih sektorjev, ki so skrbela za varnostna službo, ozvočenje, odzval se je tudi jezični napovedovalec Bojan Makovec, ki je s svojim glasom že dolga leta nepogrešljiv del planiškega praznika pod Poncami. Čistili planiško "sestro" Gorenjska je s skakalnim športom neločljivo povezana, zato ne preseneča niti to, da so ob dnevu solidarnosti odhiteli na drug konec Slovenije, kjer so prav tako doma skoki. Skoraj 60 ljudi vse tja do Jesenic in Radovljice se je z lopatami odpeljalo v Ljubno ob Savinji, kjer so pomagali urejati tamkajšnjo skakalnico, ki so jo prizadele poplave. Že prejšnji teden so Zgornjesavci množično čistili tudi športno dvorano, nogometno igrišče in okolico šole v prizadetem Mengšu, lokalni gasilci pa so že ob samem začetku najhujše naravne nesreče v Sloveniji pokazali svojo solidarnost.

Gorenjska ekipa je ob dnevu solidarnosti odšla pomagat k skakalnici v Ljubnem

Za prvo avgustovsko soboto je bila namreč napovedana gasilska veselica v Podkorenu, ki pa jo je nazadnje odplaknilo deževno vreme in zavedanje, kakšna tragedija je prizadela velik del države. Zgornjesavska dolina jo je tokrat dobro odnesla, so pa zato podkorenski gasilci vso nakupljeno hrano, ki bi se morala postreči na veselici, razvozili svojim kolegom na bolj prizadetih območjih, ki so se takrat borili s povodnjo.

Med krajani doline je zaradi njene lege tudi veliko gorskih reševalcev, ki so bili prav tako nepogrešljiv del pri reševanju in sanaciji po ujmi. Dva izmed njih srečamo tudi v Ratečah, kjer je v torek na Vaškem dnevu prav tako stal "marsovček" Rdečega križa, ki se je pridno polnil z bankovci za prizadete v poplavah. Le dan prej sta se vrnila s Koroške, kjer sta nekaj dni pomagala pri transportu vode, goriva. Po vrnitvi s prizadete Koroške že v domač hrib "Ko to vidiš na televiziji, je nekaj povsem drugega, kot pa ko to doživiš v živo," ob spominu na prizadeto regijo zmaje z glavo Klavdij Matjaž. "Tega res ne bi hotel videti v svoji dolini," doda Matevž Stranig. Časa za pogovor pa ni bilo več, saj se je zaslišal zvonec na telefonu. Fanta sta se spogledala, si izmenjala dva kratka stavka in že ju ni bilo več. Ekipa rateških gorskih reševalcev je bila klicana k Tromeji, saj so pod Petelinjekom obtičali trije tuji pohodniki, ki so zaprosili za pomoč pri sestopu.

icon-expand FOTO: 24ur.com icon-chevron-left icon-chevron-right