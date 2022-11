Na to bodite pozorni pri uporabi cimeta

Cejlonski cimet je precej manj pogost in tudi zato bolj cenjen. V primerjavi s kasijo je sicer dražji, a ima tudi blažjo aromo in okus, ki sta primerna za sladice.

Kasija cimet izvira iz južnega dela Kitajske in ga zato številni poznajo tudi pod imenom kitajski cimet. Palčke te vrste cimeta so debelejše, njegova mleta struktura pa bolj groba od cejlonskega, nasploh pa velja tudi za manj kakovostnega. Ta vsebuje kar 95 % cinamaldehida, ki daje kasija cimetu značilen močan in kar malce pikanten okus, medtem ko cejlonski cimet vsebuje skoraj polovico manj omenjene snovi. Cejlonski cimet poznamo tudi pod imenom pravi cimet in tako že samo ime pove, da bi se morali raje odločiti zanj. Ta izvira iz južnih delov Indije in Šrilanke, narejen pa je iz notranjega lubja drevesa Cinnamomum verum. Njegova barva ni tako intenzivna, najpogosteje je rumenorjave barve in vsebuje palice, ki so tesno povezane z mehkimi plastmi. Prav to zagotavlja želeno kakovost in teksturo cimeta.

Čeprav obe sorti pomagata pri težavah s sladkorno boleznijo, pa ima cejlonski cimet več pozitivnih lastnosti. Med drugim to pripisujemo drugačnemu razmerju eteričnih olj v obeh sortah. Več bioaktivnih spojin cimeta tako preprečuje kopičenje beljakovine tau v možganih, ta pa je odgovorna za Alzheimerjevo bolezen. Razlika se pojavi tudi pri skrbi za jetra. Kasija cimet namreč vsebuje kumarin, ta pa ob redni uporabi predstavlja večje tveganje za poškodbe in celo odpoved jeter pri občutljivih posameznikih. Zaradi visoke vsebnosti kumarina so nekatere evropske države sorto kasija celo prepovedale. Cejlonski cimet vsebuje tudi antioksidativne spojine, imenovane proantocianadini. Ti so podobni antioksidantnim spojinam v zelenem čaju in grozdju, ki dokazano krepijo kapilare in nudijo antioksidativno zaščito pred boleznimi srca in rakom. Dodatne prednosti cejlonskega cimeta vključujejo protimikrobno in protiparazitsko delovanje, ta cimet pomaga pri težavah s prebavo in znižuje previsok krvni tlak. Prav tako je cejlonski cimet veliko manj škodljiv, če se uživa redno.

Pozitivnih lastnosti cejlonskega cimeta se zavedata tudi Špela Pibernik in Klemen Habat, ki se v 7. sezoni projekta Štartaj Slovenija predstavljata s prvimi slovenskimi hitro zamrznjenimi cimetovimi rolicami z drožmi Love2Bake. Popestrile bodo vaše družinske zajtrke ali postale nova sladka večerja, ki bo vaš dom preplavila z mamljivim vonjem cimeta. Rolice za pripravo ne potrebujejo predhodnega odtajanja in so spečene v dobre pol ure, zato vas lahko rešijo tudi iz zadrege pred nenapovedanimi gosti. Cimetove rolice Love2bake so narejene iz sestavin izbranih dobaviteljev – posebne visokobeljakovinske moke, nerafiniranega trsnega bio sladkorja, cejlonskega bio cimeta in masla. Edino vzhajalno sredstvo cimetovih rolic so domače droži. Rolice ne vsebujejo kvasa, konzervansov, ojačevalcev okusa in barvil.

Priprava je preprosta: cimetove rolice položimo na pekač s papirjem za peko, pokrijemo z aluminijasto folijo in postavimo v pečico, ogreto na 170 C. Po 30 minutah odstranimo folijo in rolice pečemo še 5-10 minut oz. do zlatorjave barve. Po želji jih lahko postrežemo s sadjem, sladoledom, jogurtom ali sadnim prelivom.