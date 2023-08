Na to Last minute ponudbo ste čakali!

Družinsko ali v paru izkoristite avgust za termalna razvajanja po tej ugodni Last minute ponudbi z do 18 % popustom, ki je na voljo le kratek čas.

Odlična izbira za bivanje je pravkar prenovljen Hotel Švicarija 4*, kjer bo vaš last minute paket vključeval tudi vstop v Sauna Spa s finsko in turško savno ter osvežitvijo v lesenem čebru na zunanji terasi spa-ja.

Družinski bonus vas bo navdušil – en otrok do 12. leta in drugi otrok do 6. leta, bivata brezplačno v sobi z dvema odraslima.

Oba hotela sta idealna za vse tiste, ki uživate v počitnicah stran od vrveža ogromnih kompleksov. Prostorne sobe, umirjeno čofotanje, razvajanje v spa-ju in veliko narave, kot nalašč za brezskrben poletni oddih.

Aktivne poletne počitnice

Okolica, ki se prepleta s številnimi peš in kolesarskimi potmi ter bujnim parkom, nudi priložnost za rekreacijo in športne navdušence. Tukaj lahko igrate tenis, si izposodite električna kolesa in palice za nordijsko hojo.

Podajte se do naravne znamenitosti Dobrne - jame Ledenica (Bierkeller) ali v dolino mlinov s 450 let starim ohranjenim Volkovim mlinom. Obiščite domačijo Lamperček, kjer lahko opazujete več kot sto glavo množico jelenov, muflonov in damjakov na domačiji. Dobrna je odlično izhodišče tudi za kratke izlete do Velenjskega jezera, Celjskega gradu ali Centra vesoljskih tehnologij Noordung.