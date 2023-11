Na Tolminskem ugodno vreme izkoriščajo za priprave na novo deževje

"Enote bodo razpršene po naseljih in pripravljene na morebitne podore ali usade, ki bi zaprli ceste in povezave," so župana povzeli na občini. Za evakuirane prebivalce se bo aktivirala nacionalna enota Rdečega križa za nastanitve, je še dodal.

Červ si je sicer danes s predstavniki podjetja Hidrotehnik ogledal hudournik na Kneži. V strugi bodo izvedli preventivne ukrepe, ki bodo v čim večji možni meri preprečevali prelivanje vode med hiše. Pri mali hidroelektrarni Klavže so namestili zaščito na zunanjo stran odbojne ograje ceste, ki bo preprečevala vdor vode na cesto in od tam v hiše, so pojasnili na občini.

Na napovedano poslabšanje so pripravljene tudi ekipe Zdravstvenega doma Tolmin. V četrtek dopoldne bosta zdravnik in medicinska sestra opravila vizito v domovih upokojencev v Podbrdu in na Petrovem Brdu, popoldne in ponoči pa bo v Podbrdu reanimacijsko vozilo z zdravnikom in dvema reševalcema.