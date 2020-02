Na tradicionalnem Litijskem karnevalu letos tudi Čuki in Challe Salle.

Slovensko letalstvo še nikoli ni bilo v takšni krizi kot trenutno. Litijani se zavedamo odgovornosti, ki so nam jo naložili naši predniki. Napočil je čas, da ponovno, na spektakularen način, v povorki po mestnih ulicah, predstavimo revolucionarne rešitve slovenskega letalskega prometa - novo letalsko družbo LITIJA AIRWAYS . Obljubljamo udobne, točne, cenovno ugodne in sploh najboljše dnevne polete v vse svetovne prestolnice in top turistične destinacije na vseh pet kontinentov.

Začetek Litijskega karnevala leta 1847

Pustovanja v Litiji so bila prvič omenjena v pisnih virih v letu 1847 in to letnico se jemlje za začetek karnevalskih dogajanj v Litiji. Organizirane povorke so pričele med 1. in 2. svetovno vojno, vselej z aktualno gospodarsko-politično satiro. Teme karnevalov so praviloma prehitevale dogodke v naravi. Najmogočnejši karnevali v Litiji so se začeli ob koncu petdesetih let prejšnjega stoletja.

Litijski karneval je pomemben fenomen nesnovne kulturne dediščine, iz katerega sta črpala navdih tudi Ptujski in Cerkniški karneval. Je predmet raziskovanja znanstvenih institucij, na primer Muzeja novejše zgodovine, ki je pripravil publikacijo in razstavo "Maske danes, obrazi jutri".