Na tradicionalnem srečanju muzikantov več kot 50 harmonikarjev

V obmejnem kraju z Avstrijo, na Svetem Duhu na Ostrem vrhu, se je na tradicionalnem srečanju muzikantov zbralo več kot 50 harmonikarjev. Najstarejši je imel 80 let, najmlajši pa osem. In ni bil edini tako mlad, mladih je bilo več kot polovica, vsi skupaj pa so preigravali narodnozabavne viže.