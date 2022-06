Na trasi drugega tira prebili prvega od sedmih predorov

Na trasi drugega tira med Divačo in Koprom so prebili predor Mlinarji, prvega od sedmih predorov. Infrastrukturni minister Bojan Kumer in predsednik uprave 2TDK Pavle Hevka sta na slavnostnem dogodku izpostavila, da je končno videti luč na koncu predora. Projekt bi se sicer lahko ob rasti cen podražil za do 100 milijonov evrov.

Infrastrukturni minister Bojan Kumer je na slavnostnem dogodku spomnil na dolgo brado projekta drugi tir in izrazil veselje, da lahko ob prevzemu ministrskega mandata prisostvuje tako pomembnemu mejniku. Spomnil je, da se bo z drugim tirom največja prepustna zmogljivost povečala iz 94 vlakov na 212 vlakov dnevno, prevozna zmogljivost pa iz sedanjih 14 milijonov na 36,9 milijona ton letno. "Razdalja se bo s sedanjih 44 kilometrov zmanjšala na 27 kilometrov. Zmanjšal se bo potovalni čas in obremenjenost za okolje in lokalno prebivalstvo," je še strnil Kumer in napovedal, da bo vlada pospešeno nadaljevala z izvedbo dvotirne proge, ki bo omogočila več prometa, prebivalcem ob sedanji progi pa zagotovila varno in mirno življenje. Predsednik uprave 2TDK Pavle Hevka je na slovesnosti izpostavil, da z deli prehitevajo časovnico za 43 dni, prav tako so pri predoru Mlinarji prihranili 10 odstotkov predvidenih sredstev. Gradnja predora je bila ocenjena na sedem milijonov evrov.

Kot je dejal, so predore kopali že 2000 pred našim štetjem in če so tedaj po njih pripeljali vodo, "bomo po predoru Mlinarji in vseh drugih, ki sledijo, v Slovenijo pripeljali več razvoja in blagostanja za vse nas".

Projekt bi se lahko podražil za 100 milijonov Po Hevkovih besedah so pred dnevi presegli mejo petih kilometrov od skupno 37 kilometrov predorskih cevi. "Pred nami je še precej izzivov, težav in skrbi. Od podražitve materialov do pridobivanja delovnih dovoljenj, a prepričan sem, da bomo vse te izzive dobro obvladovali in jih pravočasno premagali," je zagotovil. Ob robu dogodka je Hevka pojasnil, da na podjetje 2TDK v luči visokih rasti cen prihajajo tudi zahteve za anekse. "Odkrili smo recept, kako bomo pokrivali te razlike, in sicer kar bo nad 10 odstotkov, bo v domeni naročnika," je dejal. Gradivo je prejšnji teden obravnaval nadzorni svet 2TDK, želja je, da to obravnava še ministrstvo, je dodal. Hevka je napovedal tudi novelacijo investicijskega načrta, ki je že v pripravi. Po grobi oceni bi se lahko projekt podražil za 100 milijonov, a kot je izpostavil prvi mož 2TDK, "imamo na projektu tudi ogromno prihrankov". Turški izvajalci so, kot je dodal minister Kumer, zagotovili, da imajo vse pod kontrolo in zagotovljeno dobavo, kar po ministrovi oceni pomeni, da so celotno investicijo dobro načrtovali. "Res pa je, da cene rastejo. Bomo videli, kaj to pomeni za samo investicijo naprej," je dejal. Na novinarsko vprašanje glede morebitne menjave na čelu 2TDK je Kumer dejal, da bo ministrstvo zahtevalo pregled stanja, kar so storili tudi na ministrstvu. "Osnovno zaupanje je vzpostavljeno, ne bi pa predvideval, kaj se bo dogajalo v prihodnjih mesecih," je dejal. "Iskreno rečeno se ne bojim, nič ne delam narobe, projekt teče. To je v rokah drugih, o tem ne odločam sam," pa je morebitne menjave na čelu 2TDK komentiral Hevka.

