Na treh avtocestnih odsekih bodo vzpostavili sekcijsko merjenje hitrosti

Na slovenskih avtocestah bodo do najpozneje konca leta 2023 na treh odsekih vzpostavili sektorsko merjenje hitrosti. Darsovi prometni strokovnjaki so sicer določili devet kritičnih odsekov, a sisteme bodo najprej namestili na odsek skozi trojanske predore v obe smeri ter na višnjegorskem klancu v smeri proti Novemu mestu. Javno naročilo za dobavo in vzpostavitev sistemov je Dars objavil konec marca, rok za oddajo ponudb pa je 14. junij.

"Naši prometni strokovnjaki so z avtocestno policijo definirali odseke, kjer so tveganja večja oziroma prihaja do večjega števila prometnih nesreč in poškodovanih ter posledično tudi zastojev," sporočajo z Darsa. Določili so devet odsekov, ki jih obravnavajo kot kritične in kjer bi veljalo razmisliti o uvedbi sektorskega merjenja hitrosti.

Družba Dars je konec marca letos objavila javno naročilo "Dobava, vzpostavitev delovanja in vzdrževanja opreme in sistemov sekcijskega merjenja hitrosti na odsekih avtocest in hitrih cest v upravljanju Dars". Javno naročilo je objavljeno tudi na portalu javnih naročil, rok za oddajo ponudb pa je 14. junij 2022.

Tako so se odločili za izvedbo javnega naročila za nakup sistemov za sekcijsko merjenje hitrosti, ki pa jih bodo uvajali postopoma. Najprej nameravajo kupiti tri sisteme za najbolj kritične odseke. "To je odsek skozi trojanske predore v obe smeri, tretjega pa bomo namestili na višnjegorskem klancu v smeri proti Novemu mestu," so pojasnili. Na podlagi analize meritev hitrosti in števila prometnih nesreč po njihovi vzpostavitvi bodo nato sprejeli odločitev tudi o sekcijskem merjenju hitrosti na preostalih šestih odsekih. Prve tri sisteme za sekcijsko merjenje hitrosti bi lahko vzpostavili najpozneje v letu 2023. Celoten projekt je ovrednoten na 1,8 milijona evrov. Sistem bo pravočasno predstavljen, tako da bodo uporabniki avtoceste dobro obveščeni o tem, kje bodo sistemi nameščeni in na kakšen način bo potekalo merjenje, še razlagajo in dodajajo, da bodo postavili tudi prometne znake, ki bodo opozarjali na te odseke. Kot so še pojasnili na Darsu, je ta v projekt uvedbe sekcijskega merjenja hitrosti vključen predvsem z vidika izboljšanja prometne varnosti, sicer pa v njem sodelujejo še Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za infrastrukturo in Policija.

icon-expand Prve tri sisteme bodo postavili: dva na odseku skozi trojanske predore v obe smeri, tretjega pa na višnjegorskem klancu v smeri proti Novemu mestu. FOTO: Shutterstock