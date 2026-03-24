Slovenija

Na treh koncih Ljubljane zaradi del večje zapore cest

Ljubljana, 24. 03. 2026 12.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Sosednje gradbišče ljubljanskega potniškega centra v nastajanju

Mestna občina Ljubljana začenja obsežna gradbena dela na območju Potniškega centra, Tbilisijske in Barjanske ceste, kar bo povzročilo večje zapore cest in oviran promet. Voznikom svetujejo alternativne poti ali uporabo javnega prometa, saj se pričakuje znatno zmanjšanje pretočnosti.

Mestna občina Ljubljana v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem začenja gradnjo komunalne infrastrukture na območju potniškega centra. Pripravljalna dela se bodo v sredo začela v križišču med Dunajsko cesto in Trgom Osvobodilne fronte (OF), obsežnejša pa bodo vzdolž Dunajske ceste do Vilharjeve ceste stekla 28. marca in bodo trajala do 30. maja, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedala vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik.

Na Dunajski cesti zaprt desni vozni pas v smeri proti severu

Prometni režim bodo na območju, kjer ob potniškem centru objekte gradijo tudi zasebni investitorji, prilagodili tako, da bo na Dunajski cesti desni vozni pas v smeri proti severu zaprt. Površine za pešce in kolesarsko stezo bodo na vzhodni strani zaprli in prestavili na drugo, na zahodno stran Dunajske ceste, kjer bodo vzpostavili dvosmerni kolesarski režim. Ob gradbišču bo zaprt tudi pločnik na Trgu OF ter vozna pasova v smeri zahod.

Sosednje gradbišče ljubljanskega potniškega centra v nastajanju
Sosednje gradbišče ljubljanskega potniškega centra v nastajanju
FOTO: Damjan Žibert

"Promet bo močno oviran, prometna pretočnost se bo močno zmanjšala. Zato vse prometne udeležence prosimo za upoštevanje prometne signalizacije, da izberejo alternativne obvozne poti ali uporabijo javni potniški promet," je povedal sodelavec javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Žiga Leban. Kot je dodal, bodo na tem območju prilagodili tudi semaforski krmilni programi.

Dela na Barjanski cesti

Na Barjanski cesti, med nadvozom nad avtocesto oz. ljubljansko južno obvoznico in Cesto v Mestni log, se bodo dela začela 30. marca. "Prva skupina izvajalcev bo postavila popolno zaporo nadvoza nad avtocesto, vzporedno se bo izvajala gradnja krožišča na delu, kjer je priključek na avtocesto. Druga skupina bo dela začela pri mostu čez Mali Graben in jih nadaljevala proti severu," je opisala Žitnik. Tam popolne zapore ne bo, ves čas bo potekal dvosmerni režim.

Ker bo nadvoz nad avtocesto oz. nad južno ljubljansko obvoznico zaprt, bo v prvi fazi z dolenjske strani odprt izvoz center oz. na Barjansko cesto, zaprt pa bo izvoz s koprske strani. V obratni smeri bo odprt izvoz z Barjanske ceste proti Kopru, proti dolenjski pa bo zaprt, je orisal Leban.

Dela na Tbilisijski cesti

Na Tbilisijski cesti se bodo dela začela 7. aprila. Tam bo popolna zapora odseka Tbilisijske ceste od mostu čez Gradaščico do Tomažičeve ulice oz. med Jamovo cesto in Gerbičevo ulico. Območje za pešce in kolesarje bodo ustrezno zavarovali. Tudi stanovalcem bodo zagotavljali začasne uvoze in jih bodo o delih sproti obveščali.

Žitnik je zagotovila, da skušajo v občini izvajalske roke čim bolj skrčiti ter da delavci delajo ves svetli del dneva in vse dni v tednu.

Ljubljana gradbena dela zapora cest Potniški center Ljubljana

