Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Na treninge iz Škofje Loke v Ljubljano se je vozil s kolesom

Škofja Loka, 17. 09. 2025 20.16 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Leja Hrovat
Komentarji
7

Zgodba za vse ljubitelje nogometa in kolesarstva. Nogometaš, ki ga danes poznamo kot najboljšega slovenskega vratarja vseh časov Jan Oblak, se je že pred leti na treninge Olimpije v Ljubljano vozil kar s kolesom, in to iz Škofje Loke.

Škofja Loka - domači kraj Jana Oblaka. Nogometno pot je začel v Ločanu. Tam ni ostal dolgo. Ko je bil star deset let, so ga namreč na eni izmed tekem opazili ljudje iz Olimpije.

"Dobro predstavlja Škofjo Loko in ga vsi poznamo." "Takih ljudi nam manjka," o Oblaku danes pravijo domačini. 

Odkar so ga povabili v Olimpijo, se je na treninge vozil z vlakom, govori se, da celo z rolerji, a najpogosteje - s kolesom. S kolesom se je vozil tudi, ko se je že prebil v člansko ekipo.

In pot do Ljubljane ni kratka - dobrih 20 kilometrov, kar pomeni, da bi neprofesionalni kolesar, kot sem na primer jaz, če bi se izognil glavni cesti do Ljubljane, potreboval približno uro in pol, če ne več. Kot je Oblak povedal v enem od intervjujev, pa je bil njegov rekord pri 13 ali 14 letih 57 minut. 

In pot ga je pripeljala do nogometnega centra Jama za Bežigradom. Čeprav je prikolesaril, ni nikoli zamujal ali izpustil treninga.

Oblak se je iz Olimpije hitro podal v Evropo. Kam pa ga bo pot peljala danes, si lahko ogledate na Kanalu A, kjer se bo njegov madridski Atletico pomeril z Liverpoolom.

Preberi še Začetek tekme med Liverpoolom in Atletico Madridom (0:0*)
Jan Oblak nogomet kolesarstvo Olimpija Ljubljana Škofja Loka
Naslednji članek

Enega našli, dva mariborska roparja policisti še vedno iščejo

Naslednji članek

Štartaj Slovenija praznuje 10. jubilej

SORODNI ČLANKI

50 golov za Real Madrid: Mbappe po 64 tekmah, kaj pa ostali?

Začetek tekme med Liverpoolom in Atletico Madridom (0:0*)

Vstopnice za Ligo prvakov čakajo najboljšega v naši Fantasy ligi

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Šestka6
17. 09. 2025 21.25
V enem intervjuju je bilo rečeno da je hodil na treninge z rolerji
ODGOVORI
0 0
mnenje123
17. 09. 2025 21.17
+0
in miljarde drugih je na tem svetu, ki so in še zmeraj gredo v službo peš ali s kolesom in ne bodo nikoli imeli niti 0,01% od vrednosti lastnine Oblaka. Njemu je pač uspelo in nič zato
ODGOVORI
1 1
Oliguma
17. 09. 2025 21.13
+1
To je to..dons pa starši do 9 razreda vozijo otroke 100m od doma v šolo in iz šole..
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
17. 09. 2025 21.12
+1
In jedel je gumo,ker so bile feltne za ranjence
ODGOVORI
1 0
seter73
17. 09. 2025 20.55
-1
ce se vozis z kolesom 20km eno uro in pol si motoricni dedil
ODGOVORI
1 2
zajfa
17. 09. 2025 21.31
Točno to. To ima za uspeh, komedija res, še dobro da je bil v golu, kjer se samo stoji.
ODGOVORI
0 0
vicente
17. 09. 2025 20.50
+1
ja ker tisti ki jih starši vozijo najdalje pridejo do klopi od Nafte
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256