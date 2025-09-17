Na treninge iz Škofje Loke v Ljubljano se je vozil s kolesom

Škofja Loka - domači kraj Jana Oblaka. Nogometno pot je začel v Ločanu. Tam ni ostal dolgo. Ko je bil star deset let, so ga namreč na eni izmed tekem opazili ljudje iz Olimpije.

"Dobro predstavlja Škofjo Loko in ga vsi poznamo." "Takih ljudi nam manjka," o Oblaku danes pravijo domačini.

Odkar so ga povabili v Olimpijo, se je na treninge vozil z vlakom, govori se, da celo z rolerji, a najpogosteje - s kolesom. S kolesom se je vozil tudi, ko se je že prebil v člansko ekipo.

In pot do Ljubljane ni kratka - dobrih 20 kilometrov, kar pomeni, da bi neprofesionalni kolesar, kot sem na primer jaz, če bi se izognil glavni cesti do Ljubljane, potreboval približno uro in pol, če ne več. Kot je Oblak povedal v enem od intervjujev, pa je bil njegov rekord pri 13 ali 14 letih 57 minut.

In pot ga je pripeljala do nogometnega centra Jama za Bežigradom. Čeprav je prikolesaril, ni nikoli zamujal ali izpustil treninga.

Oblak se je iz Olimpije hitro podal v Evropo. Kam pa ga bo pot peljala danes, si lahko ogledate na Kanalu A, kjer se bo njegov madridski Atletico pomeril z Liverpoolom.