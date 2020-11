Na tretjem razpisu izbranih šest ponudnikov za nabavo zaščitne opreme

Ponudnik Svilanit Svila bo v vrednosti 3,62 milijona evrov nabavil pralne, zaščitne in kirurške maske ter zaščitne kombinezone. Sanolabor bo nabavil zaščitne plašče za enkratno uporabo in predpasnike z rokavi v vrednostni 2,44 milijona evrov. Razkužilo za roke v vrednosti 1,04 milijona evrov bo nabavil ponudnik Kimi. Podjetje Prevent & Deloza bo nabavilo pralne predpasnike v vrednosti 536.800 evrov. Kirurške maske bosta priskrbela ponudnika Mimaro v vrednosti 219.600 evrov in Simps's v vrednosti 73.053 evrov.

Dopustne ponudbe ostalih ponudnikov – skupno se ji je odzvalo 38 – je zavod za blagovne rezerve zavrnil kot manj ugodne ali pa zavrnil kot neustrezne oz. nedopustne. Nedopustne ponudbe so tiste, ki niso vsebovale vzorca ponujenega artikla, ustreznih certifikatov, dokazil o resnosti ponudbe ali niso zagotovile zadostnih količin, je razvidno iz odločitve o izbranih ponudnikih, o katerih je prvi poročal časnik Delo. Zavod tako med drugim ni dobil dobavitelja za maske FFP3, vizirje, očala in razkužila.