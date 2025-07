Na trgu EU dovoljeni le še sušilni stroji s toplotno črpalko

Trgovci imajo čas, da do 18. julija v trgovinah zamenjajo stare nalepke z novimi. Od takrat naprej bi morali potrošniki v trgovinah videti le nove nalepke – razen v primerih, ko bi dobavitelj prenehal poslovati. V teh primerih smejo prodajalci prodajati modele s staro nalepko do 31. marca 2026, poroča Zveza potrošnikov Slovenije.

Pomembne spremembe, ki jih prinašajo nova pravila o okoljsko primerni zasnovi, so: na trgu EU so dovoljeni le še sušilni stroji s toplotno črpalko, novi mejni pogoji za učinkovitost kondenzacije pri kondenzacijskih sušilnih strojih (najmanj 80 odstotkov), novi mejni pogoji za porabo energije v načinih z majhno porabo, varčni (eko) program je po novem privzeti program pri samodejni izbiri programa. Poleg tega so tu tudi nova pravila glede učinkovitosti rabe virov, kot so: razpoložljivost rezervnih delov in navodil za popravilo, najdaljši dobavni rok za rezervne dele, razpoložljivost in posodobitev programske opreme ipd.

Evropska komisija zaključuje tudi pripravo ocenjevanja popravljivosti za sušilne stroje.