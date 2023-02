Na trgu je nov multipraktik KitchPro

Nehajte zapravljati čas in energijo za sekljanje mesa, zelenjave ali sadja, saj KitchPro vse naredi v samo 30 sekundah!

To je najbolj dolgočasen in naporen del priprave hrane. Vsi so se strinjali, da to zahteva veliko moči, potrpljenja, časa in natančnosti. Zdaj lahko končno pozabite na vse zahtevne posege, saj je na trg prišel KitchPro! 9 od 10 vprašanih pravi, da z uporabo KitchPro prihranijo več kot 5 ur na teden

1 kuhinjsko orodje za 4 vrhunske uporabe KitchPro predstavlja kuhinjsko orodje s 4 močnimi rezili iz nerjavečega jekla, ki meljejo, režejo, sekljajo in gnetejo hrano . Prihranil vam bo čas in ves trud, ki ste ga prej vlagali v sekljanje do najmanjših podrobnosti. Traja le 30 sekund, da se želene sestavine narežejo ali zmeljejo in razbremenjeni boste tega trdega dela in nereda. Presenečeni boste nad njegovo hitrostjo in enostavnostjo uporabe. S samo 1 napravo boste imeli hitro pripravljene sestavine. Za sekljanje mesa, sadja ali zelenjave vam ni več treba uporabljati veliko različnih kuhinjskih naprav, ko imate vse to v fantastičnem kuhinjskem multipraktiku KitchPro! Brez težav reže najtežje in najtrše meso! Močna rezila mu omogočajo, da se brez težav spoprime tudi z najtršimi kosi mesa. Zagotovo ste se že srečali z različnimi napravami za drobljenje, kjer je bilo trdo meso ovira. To so bili razočarani poskusi, ki so se končali tako, da ste morali meso rezati ročno, s čimer ste spet izgubili čas in trud. Prav zato je KitchPro zasnovan tako, da mu na poti ne more stati nobena ovira in da vam nikoli ne dovoli, da bi se mučili s sekljanjem, rezanjem ali drobljenjem.

Pripravite tri kosila v samo pol ure Ta naprava je kuhinjsko delo olajšala ne samo gospodinjam, temveč tudi vrhunskim kuharjem po vsem svetu! Tako, da opravo najpočasnejša opravila v kuhinji v rekordnem času in pri tem: - Hrano zmelje, reže, seseklja in pretlači v pol minute - Je enostaven za vzdrževanje - Ne ustvarja nereda v kuhinji - Ustvarja minimalne odpadke hrane - Ima 4 različne funkcije. 5 x bolj urejena priprava, brez velikega nereda in zapletenega pomivanja Nič več nereda v kuhinji, razmetane hrane po delovnih površinah in zapletenega pomivanja. Dovolj je samo, da odstranite prevleko in napravo operete, brez dodatnih delov in nastavkov. Poleg tega boste imeli več prostora na delovni površini in opazno manj nereda, saj se sestavine ne bodo mogle razliti ali raztresti.

Končno imate več časa zase in za svojo družino Zaradi nenehnega ponavljanja istih dejanj po kuhinji ste izgubili vso ustvarjalnost pri pripravi hrane. KitchPro bo povrnil voljo do kuhanja najbolj okusnih jedi, ker: - Idealen je za otroške kašice - Nič več neurejenega kuhinjskega pulta - Je popolnoma enostaven za uporabo - Brez zapletenih navodil in kablov Izboljšano in varno spletno nakupovanje - samo na strani Flamingoshop poiščite KitchPro - kuhinjski multipraktik in si zagotovite neverjetne popuste! Za popolno zvestobo svojim strankam trgovina Flamingoshop ponuja vračilo denarja, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Če torej iz kakršnegakoli razloga želite izdelek vrniti, lahko to storite in denar boste dobili nazaj.

