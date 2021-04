Na Trgu svobode v Mariboru okoli 130 protestnikov

Okoli 16. ure so se na Trgu svobode v Mariboru znova začeli zbirati protestniki na sicer neprijavljenem shodu. Shoda se po podatkih Policije udeležuje okoli 130 ljudi, ki nasprotujejo epidemiološkim ukrepom, ki jih je sprejela vlada za zajezitev širjenja epidemije koronavirusa.

Z mariborske policijske uprave ob tem sporočajo, da na protestnem shodu opravljajo naloge varovanja življenja in premoženja ljudi ter preprečujejo kršitve javnega reda in miru, nadzirajo pa tudi spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.

Dogodek sicer poteka mirno, je pa Policija zaznala posamezne kršitve Zakona o nalezljivih boleznih in Zakona o varstvu javnega reda in miru. Do sedaj so policisti ugotovili identiteto več ljudi.