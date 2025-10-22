Svetli način
Slovenija

Na Triglav le z rezervacijo?

Bled, 22. 10. 2025 09.42 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
68

Zapornice na cesti za Vršič, omejen dostop v dolino Vrata, podobni ukrepi so v načrtu tudi za izvir Soče in dolino Lepene. Nekatere točke Triglavskega narodnega parka so namreč zaradi vse večjega obiska preobremenjene. Težave se pojavljajo tudi v visokogorju. Na slovenskega očaka Triglav se na primer na leto povzpne kar 700.000 ljudi, ob lepih dnevih na vrhuncu sezone je gneča neznosna. "Obisk Triglava je ob vrhuncih bolj ali manj stresna izkušnja," pravi Tit Potočnik, direktor javnega zavoda TNP, kjer razmišljajo tudi o uvedbi sistema rezervacij.

Območje Triglavskega narodnega parka (TNP) beleži iz leta v leto več obiska. Nekatere točke so preobremenjene in glede na izračune nosilne zmogljivosti prostora so v javnem zavodu TNP v zadnjih letih že sprejeli določene ukrepe. O teh razmišljajo tudi pri vzponih na Triglav, ki bi jih lahko omejili z rezervacijskim sistemom.

Triglav
Triglav FOTO: Adobe Stock

Kot je povedala vodja informacijsko-izobraževalne službe v javnem zavodu TNP Majda Odar, so njihovi števci obiska v dolinah v letošnji sezoni beležili podobne, ponekod pa tudi višje številke kot lani. Med najbolj obiskanimi so dolina Tamar, Martuljški slapovi, slap Peričnik, Pokljuka ter posamezne točke v Bohinju in v dolini Soče.

Ko podatkom s števcev obiska prištejejo še vstopnice za najbolj obiskane naravne znamenitosti, kot so Vintgar, slap Savica in korita Mostnice, pridejo do 1,5 milijona obiskovalcev letno. Na posameznih mikrolokacijah TNP je, kot je opozorila Odarjeva, nosilna kapaciteta zagotovo presežena. To pomeni, da so nadaljnji ukrepi omejevanja dostopa nujni, saj ne gre le za prevelik pritisk na naravo, temveč tudi za socialno kapaciteto prostora in zagotavljanje dostojnih razmer za življenje, kar je naloga vseh deležnikov pri upravljanju tega prostora, je prepričana.

Zadovoljna je, kako se je letošnje poletje obnesel nov prometni režim z omejenim dostopom z osebnimi vozili v dolino Vrata, ki je pripomogel k umirjanju prometa in boljšemu doživljanju obiska doline. "Bo pa treba tudi v bodoče sistem še spremljati in nadgrajevati," je ocenila.

Poseben režim se obeta tudi na Vršiški cesti, kjer je trenutno v testiranju sistem z zapornicami. Ta je v minulih sončnih dneh, ko so na Vršič vabili zlati macesni, že pokazal pomanjkljivosti, saj je na prelazu kljub zapornicam, ki naj bi razlikovale med tranzitnimi potniki in tistimi, ki želijo parkirati na vrhu prelaza, prišlo do prometnega kolapsa.

Ukrepi za zmanjšanje osebnega motornega prometa so v načrtu tudi za nekatere druge točke, denimo na izviru Soče in v dolini Lepene. 

Težave zaradi prevelikega obiska pa se pojavljajo tudi v visokogorju, za katerega sicer nimajo podatkov o številu obiskovalcev. Na prerazporeditev obiska visokogorja lahko deloma vplivata omejevanje dostopa do posameznih izhodišč in sistem rezervacij planinskih koč.

Posebej velik pritisk je na najvišjo slovensko goro. Glede na ocene se na Triglav letno povzpne tudi do 70.000 ljudi, pri čemer je treba upoštevati, da je obisk močno skoncentriran na posamezne lepe dneve, o čemer pričajo tudi podobe, ki prihajajo s Triglava. "Težko rečemo, da je to še lepo doživetje. Prihajamo v fazo, ko bomo, čeprav nekateri ukrepi morda niso zaželeni, kot družba dosegli zavedanje, da je nekaj treba storiti," je prepričana Odarjeva.

Meni, da bi bili glede na dogajanje v visoki sezoni določeni ukrepi potrebni, in sicer ne le z naravovarstvenega vidika, ampak tudi z vidika varnosti obiskovalcev. Vendar pa bi za morebitno omejevanje obiska vrha Triglava potrebovali širši družbeni konsenz. "Gre za skupno odgovornost do obiskovanja tega prostora, ki mu ne le kot osrednjemu delu narodnega parka, temveč tudi kot narodovemu simbolu pripada," je izpostavila Odarjeva.

Gneča na Triglavu
Gneča na Triglavu FOTO: Rok Leben

"Triglav je nacionalni ponos, gora, na katero naj bi moral iti, če sploh hočeš biti Slovenec. Nanjo želijo tudi tujci, ker je gora mit, legenda, poznana daleč naokoli," je razloge za zelo velik obisk nanizal direktor javnega zavoda TNP Tit Potočnik. Zato bo, tako kot za druge močno obiskane dele narodnega parka, tudi za Triglav potreben izračun nosilne zmogljivosti z vidika ohranjanja narave, izkušnje obiskovalca in varnosti, je poudaril.

Že leta 2018 je študija pokazala, da kar tri četrtine vprašanih kot najslabšo izkušnjo ob vzponu na Triglav navaja množičen obisk. Takšna je tudi Potočnikova izkušnja. "Razmere so kaotične, ljudje hodijo gor in dol, ne morejo se srečevati, vpijejo, kdo naj počaka. Situacija je neorganizirana, nepregledna, neregulirana, škodljiva za naravo in nevarna za ljudi," je navedel Potočnik.

"Obisk Triglava je ob vrhuncih bolj ali manj stresna izkušnja in mislim, da je naloga upravljalca, da zagotovi, da ta izkušnja za obiskovalca ne bo stresna ter da bosta zagotovljena varnost in varovanje okolja," je izpostavil, prepričan, da bi bila ob regulaciji izkušnja vzpona na Triglav bistveno boljša in varnejša.

V programu dela javnega zavoda TNP je izračun nosilne zmogljivosti za vse dele parka, kjer zaznavajo preobremenitve okolja, kar velja tudi za Triglav. Ko bo zmogljivost izračunana, je treba po Potočnikovem mnenju v soglasju in sodelovanju ministrstva za naravne vire in prostor ter s podporo ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport na ustrezen način obiskovalcem predstaviti, zakaj so določene omejitve potrebne in kaj pozitivnega prinašajo vsem.

Med možnimi ukrepi je določitev največjega dnevnega števila vzponov. Pri tem bi morali uvesti sistem, ki bi omogočal rezervacije vzponov in tudi nadzor nad številom načrtovanih vzponov.

KOMENTARJI (68)

Blue Dream
22. 10. 2025 11.35
Upajmo da se ne bo sedaj Jankovć tega spomnil za Šmarno goro. Ker lahko
ODGOVORI
0 0
yss
22. 10. 2025 11.34
Vsega tega nebi bilo treba, če bi ljudje imeli zdrav odnos do narave. Danes ljudje "gazijo", smetijo, zganjajo hrup in si jemljejo pravico, da lahko uničujejo še tiste najbolj skrite kotičke narave. S tem si itak kot človešstvo žagamo vejo, na kateri sedimo. Pa danes to nikogar ne briga, čeprav svojim otrokom (ki so naše največje bogastvo) uničujemo prihodnost in eksistenco.
ODGOVORI
0 0
LevoDesniPles
22. 10. 2025 11.29
+1
lol še malo bo vlada določala kdo sme določen dan zapustiti domovanje.. vse v imenu europistanske bruseljske demokracije
ODGOVORI
3 2
geemale
22. 10. 2025 11.27
+2
"AMPAK bi jim dal v podpis, kjer se zavedajo tveganja..." ja, tako nekako... pred 10 leti je bilo tako v Španiji, na Pico Teide.... zavaljeni angleži v japankah z morja direkt na 3500 z avtom in gondolo , potem pa zadnjih 200m po soncu silikatnem pesku na vrh vulkana 3700, dihali na škrge in padali skupaj. Na zgornji postaji si dobil v podpis izjavo, potem pa ..suerte
ODGOVORI
2 0
proofreader
22. 10. 2025 11.23
+2
Za tujce obvezna registracija in plačilo kavcije ob hoji v hribe. Ko se vrnejo, dobijo denar nazaj. To se lahko enostavno naredi z rezervacijo sredstev na kreditni kartici.
ODGOVORI
4 2
Glavni_Baja
22. 10. 2025 11.26
+1
nimate 🥚🥚
ODGOVORI
2 1
pingvinislo5
22. 10. 2025 11.35
takoj tole pade. v eu ne moraš delat razlik med domačini in tujci..!!!
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
22. 10. 2025 11.22
+3
Vsem Gorenjcem omejit dostop z avti v prestolnico ki onesnažujejo vsakodnevno Ljubljano ker se vozijo vsi sami v avtih ,pa na bus jih poslat ....
ODGOVORI
6 3
Lujzek Biber
22. 10. 2025 11.22
+2
Meni ne bo nihče govoril kdaj bom šel.
ODGOVORI
3 1
Hugh_Mungus
22. 10. 2025 11.20
+1
Še dobro da "nisem slovenec", če ne bi bla na Triglavu še večja gneča
ODGOVORI
4 3
PuntaChristo
22. 10. 2025 11.17
+2
Jaz nisem za takšen ukrep. Če se to gre zato, da bi se manj nesreč dogajalo sem za en drug ukrep in sicer za Dodatno Alpsko nezgodno Zvarovanje v Sloveniji (additional alpine accident insurance in Slovenia). Tukaj bi bilo vključeno helikoptersko in drugo reševanje, cena 300€ po osebi. Tako bi reševalci dobili vsaj nekaj denarja, sedaj pa rešujejo in ne dobijo nič, rešujejo pa ljudi v opankah. S tem, da zavarovanje lahko sklene samo oseba, ki je po oceni gorskega reševalca pravilno opremljena. Dal bi možnost, da ne sklenejo zavarovanja, AMPAK bi jim dal v podpis, kjer se zavedajo tveganja in da vse stroške v primeru reševanja plačajo sami po veljavnem ceniku helikopterske ure ...
ODGOVORI
3 1
Hugh_Mungus
22. 10. 2025 11.27
+0
Aja če boš plačal zavarovanje boš težje zdrsnil ali si gleženj zvil?🤡
ODGOVORI
1 1
mojcd
22. 10. 2025 11.15
-2
Dejstvo pa je da je ljudi preveč! Vojne so vcasih skrbele za to....s korono so probali, PREVEC nas je povsod!
ODGOVORI
2 4
galeon
22. 10. 2025 11.18
+3
Blebetaš v prazno. Brez argumentov.
ODGOVORI
3 0
galeon
22. 10. 2025 11.15
+4
Zaradi mene lahko zaprete vse, še ceste. Bolani ste itak že tolko, da vam ni več pomoči. Gneča je tudi na Mont Everestu, pa se zato nihče ne obremenjuje. Samo EU norci imate skrbi sami s sabo in svojo všečnostjo.
ODGOVORI
5 1
Hugh_Mungus
22. 10. 2025 11.21
-1
Boš moral malo bolje raziskati. Za Everest se kupi dovolilnica, katerih število je omejeno - žal je to število še vedno bistveno previsoko in gneča na Everestu do danes predstavlja velik problem
ODGOVORI
1 2
Rde?a pesa in hren
22. 10. 2025 11.14
+4
Ne samo z rezervacijo TUDI Z OBVEZNO ZAVAROVALNO POLICO. Jaz bi se tud zastojno vozil s helikopterom za 4000 eur na uro.
ODGOVORI
5 1
mojcd
22. 10. 2025 11.13
+1
Slovenija, dežela omejitev, kjer investicije pomenijo samo in zgolj strošek
ODGOVORI
2 1
jurist
22. 10. 2025 11.10
+2
Na Triglavu bil 2x. Mislim, da zaradi drenja ne bom več šel...
ODGOVORI
2 0
pingvinislo5
22. 10. 2025 11.34
nazadnje ko sem bil gor... sem bil sam s svojimi prijatelji. res pa je, da je to bilo sredi decembra, ne avgusta
ODGOVORI
0 0
Iqos
22. 10. 2025 11.03
+1
Zanimivo,za priviligirance bo počasi vse. Bomo pa na Hrvaško hodil še v hribe.
ODGOVORI
3 2
BrainDance
22. 10. 2025 11.15
+0
...če ti kej ne paše se pa presel na hrvaško
ODGOVORI
1 1
pingvinislo5
22. 10. 2025 11.33
malo si ti videl hrvaške... na hrvaškem moraš za vsak vstop v park plačat!
ODGOVORI
0 0
123soba
22. 10. 2025 11.02
+6
Naredite raje kontrolo okoli Ljubljane, da ne boste žabarji hodili na gorenjsko in bo mir. Raje začnite zaračunavat reševanja s helihopterjem in bo šel kakšen čeh v sandalah manj na Triglav
ODGOVORI
7 1
galeon
22. 10. 2025 11.16
+2
Gorenjska brez žabarjev krepne. Kranjska gora propade. Bovec je pa itak že zdavnaj.
ODGOVORI
2 0
Hugh_Mungus
22. 10. 2025 11.22
Zaračunavat bomo začeli vsak reševalni prevoz, vsako brisanje riti v bolnišnici, vsako gašenje požara itd, šele takrat boate domoljuPci srečni
ODGOVORI
0 0
pingvinislo5
22. 10. 2025 11.30
+1
zaradi slabe obutve je bilo lani 4,1% reševanj. tako da dajte se že kej druzga spomnit za pisat po komentarjih.
ODGOVORI
1 0
konstruktor
22. 10. 2025 11.01
+3
Pišuka, kaj pa če bi naredli nek preračun, po koliko izrečenih neumnostih mora kak direktor javnih zavodov ali politik nepreklicno zapustit položaj...brez odpravnine...
ODGOVORI
5 2
Sionist
22. 10. 2025 10.56
+4
Ste smesni. Ze v Evropskem merilu je to majhen hrib!!
ODGOVORI
7 3
Blue Dream
22. 10. 2025 10.58
+1
smešni so res
ODGOVORI
3 2
zmerni pesimist
22. 10. 2025 10.56
-1
A helikopter tudi vozi
ODGOVORI
1 2
PoldeVeliki
22. 10. 2025 10.55
+6
Golobizem kmalu bo treba imeti kartico za vdihavanje zraka.
ODGOVORI
9 3
lusma00
22. 10. 2025 11.00
-1
Polde dobro da ni tvoj vzornik na ablasti ker bi verjetno že hišo zidal zraven Aljaževega stolpa
ODGOVORI
3 4
