Na Triglavu se je hudo poškodoval znani slovenski alpinist

Na kraju so posredovali gorski reševalci Mojstrana in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika, ki so huje poškodovanega alpinista in alpinistko s pomočjo vitla dvignili v policijski helikopter in prepeljali v ljubljanski klinični center.

Andrej in Marija Štremfelj FOTO: Reuters

Po poročanju Dnevnika gre za Andreja Štremflja, znanega in izkušenega škofjeloškega alpinista, ki je hujše poškodbe utrpel po odlomu skale v dolgi Nemški smeri. Nesrečo jim je potrdila njegova soproga, ki je povedala, da Štremfelj sicer ostaja v bolnišnični oskrbi, a da poškodbe niso tako hude, da bi bilo njegovo življenje ogroženo. Nesrečo so jim potrdili tudi na kranjski policijski upravi.

V slovensko alpinistično zgodovino se je sicer Štremfelj vpisal 13. maja 1979, ko sta z Nejcem Zaplotnikom kot prva Slovenca in hkrati prva Jugoslovana stopila na vrh 8848 metrov visokega Everesta, leta 1990 pa sta se na najvišjo goro povzpela z ženo Marijo in s tem postala prvi zakonski par na strehi sveta. Povzpel se je še na sedem drugih osemtisočakov: Gašerbrum I, Broad Peak, Gašerbrum II, Šiša Pangma, južni vrh Kangčendzenge, Čo Oju in Daulagiri. Prvenstveni vzpon v alpskem slogu po južnem stebru Kangčendzenge (8476 m) s Prezljem leta 1991 je naslednje leto okronala tudi mednarodna alpinistična javnost. Je tudi edini prejemnik zlatega cepina tako za življenjske dosežke kot za vrhunski vzpon, saj si je za prvenstveni vzpon po južnem stebru Kangčendzenge prislužil prvi podeljeni zlati cepin skupaj z Markom Prezljem.

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