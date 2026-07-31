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Slovenija

Na Triglavu se je hudo poškodoval znani slovenski alpinist

Ljubljana, 31. 07. 2026 13.36 pred 23 minutami 2 min branja 14

Avtor:
M.P. A.K.
Andrej Štremfelj

V Severni steni Triglava se je v četrtek popoldne odlomila skala ter huje poškodovala dva alpinista. Med poškodovanimi naj bi bil tudi priznani slovenski alpinist Andrej Štremfelj, kar je potrdila njegova žena Marija Štremfelj. Ostaja v bolnišnični oskrbi, vendar pa njegovo življenje ni ogoženo.

Na kraju so posredovali gorski reševalci Mojstrana in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika, ki so huje poškodovanega alpinista in alpinistko s pomočjo vitla dvignili v policijski helikopter in prepeljali v ljubljanski klinični center.

Andrej in Marija Štremfelj
Andrej in Marija Štremfelj
FOTO: Reuters

Po poročanju Dnevnika gre za Andreja Štremflja, znanega in izkušenega škofjeloškega alpinista, ki je hujše poškodbe utrpel po odlomu skale v dolgi Nemški smeri. Nesrečo jim je potrdila njegova soproga, ki je povedala, da Štremfelj sicer ostaja v bolnišnični oskrbi, a da poškodbe niso tako hude, da bi bilo njegovo življenje ogroženo.

Nesrečo so jim potrdili tudi na kranjski policijski upravi.

Preberi še Andreju Štremflju kot prvemu Slovencu zlati cepin za življenjsko delo v alpinizmu

V slovensko alpinistično zgodovino se je sicer Štremfelj vpisal 13. maja 1979, ko sta z Nejcem Zaplotnikom kot prva Slovenca in hkrati prva Jugoslovana stopila na vrh 8848 metrov visokega Everesta, leta 1990 pa sta se na najvišjo goro povzpela z ženo Marijo in s tem postala prvi zakonski par na strehi sveta.

Povzpel se je še na sedem drugih osemtisočakov: Gašerbrum I, Broad Peak, Gašerbrum II, Šiša Pangma, južni vrh Kangčendzenge, Čo Oju in Daulagiri. Prvenstveni vzpon v alpskem slogu po južnem stebru Kangčendzenge (8476 m) s Prezljem leta 1991 je naslednje leto okronala tudi mednarodna alpinistična javnost.

Je tudi edini prejemnik zlatega cepina tako za življenjske dosežke kot za vrhunski vzpon, saj si je za prvenstveni vzpon po južnem stebru Kangčendzenge prislužil prvi podeljeni zlati cepin skupaj z Markom Prezljem.

GRZS: poletne razmere zahtevajo dodatno previdnost

Gorska reševalna zveza Slovenije je sicer sporočila, da so včeraj gorski reševalci posredovali kar osemkrat. 

Kot opozarjajo, tudi poletne razmere v gorah zahtevajo dodatno previdnost:

Krušljivost in skalni podori – Letos beležijo veliko število intervencij zaradi skalnih podorov in padajočega kamenja. Bodite še posebej pozorni na možnost proženja kamenja. Pred vsakim korakom preverite stabilnost skale in stopajte previdno. Ob morebitnem sproženju kamenja ali skale takoj glasno opozorite ljudi pod seboj, da se lahko pravočasno umaknejo.

Vročina – Na pot se odpravite zgodaj, poskrbite za zadostno količino tekočine in izberite turo, ki ustreza vaši telesni pripravljenosti.

Pred odhodom v gore preverite razmere, dobro načrtujte pot in gora ne podcenjujte. Z odgovornimi odločitvami lahko preprečimo marsikatero nesrečo.

andrej štremfelj triglav

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KOMENTARJI14

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rock8
31. 07. 2026 14.40
Tudi najboljšim se zgodi...pa emšo pa to...srečno
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+3
3 0
kryptix
31. 07. 2026 14.52
EMŠO nima veze.... večkrat kot igraš to loterijo večja možnost da zadaneš dobitek oziroma nekaj zadane tebe.
Odgovori
0 0
kryptix
31. 07. 2026 14.37
Legenda...9 življenj kot maček.
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+4
4 0
BSSistemTelaze
31. 07. 2026 14.23
Sem znani pisec in zapisovalec komentarjev na 24h mi danes zakuhalo telo od hude vrocine. Ampak nisem ogrozen ker sem zelo znan medijsko pa so mi vsi rekli steboj smo. Hudo mi je pomebno da sem hudo znan zato dejte stisnit lajk ker mi to hudo pomeni.
Odgovori
-2
2 4
Anonymus3579
31. 07. 2026 14.21
Bolje da je šel v politike
Odgovori
-1
1 2
Tinika1
31. 07. 2026 14.16
"Po rušenju nelegalne gradnje nosečnica ostala brez doma, zdaj živi v šotoru" womp womp womp, jočem naglas za cyg.anko
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-1
5 6
Rolf123
31. 07. 2026 14.22
delat naj gre
Odgovori
+3
5 2
biggbrader
31. 07. 2026 14.35
Ne joči. Povabi jo v svoj dom.
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+7
7 0
Rock8
31. 07. 2026 14.47
Oni so itak ljudstvo nomadov,tko da so vajeni šotorov,ne bo jim hudga
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-1
0 1
SpamEx
31. 07. 2026 14.49
kake pišete. a vam je vročina v glavo vdarila
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0 0
stajerci
31. 07. 2026 14.12
Je pa malo starejši kot 67. Decembra bo dopolnil 70.
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+8
8 0
YouRangMyLord
31. 07. 2026 14.09
Hitro okrevanje- a pride čas, ko je treba pri 70ih s tem žal prenehati.
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+3
7 4
Voly
31. 07. 2026 14.27
Popolnoma nič ni bil sam kriv, zato ne piši nekaj na pamet. Drugače pa poškodbe niso tako hude in je izven življenske nevarnosti.
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+5
6 1
Rock8
31. 07. 2026 14.43
Seveda je sam kriv,kdo pa...skala? On k je gor rinu ,kdo pa
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+2
2 0
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