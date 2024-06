Na Trstenjakovi: od tihožitja do harmonike in vzklikov 'Branko, Branko'

V štabu SDS se sicer dinamika pričakovanja rezultatov, v primerjavi s parlamentarnimi volitvami, ni veliko spremenila, vendar z nekaj pomembnimi odtenki. Ob optimističnem vedenju članov stranke, ki so nasmejano vstopali skozi dveri in napovedovali dober rezultat, je bila nekoliko obilnejša tudi pogostitev z majhnimi sendviči, pecivom, kavo in drugo pijačo. Manjkalo ni niti hudomušnih humornih 'podložkov'.

V medčasju smo zbrani predstavniki medijev bodisi gledali v 'luft' bodisi drseli skozi ekrane mobilnikov v pregledovanju rezultatov v drugih državah članicah Evropske unije. V zraku so bile predvsem besede Macron, AfD, Nemčija in Belgija. In to je postala rutina – čakanje, hiter premik h 'kapiji' in vrnitev v 'čakalnico' pod streho. Večer se je počasi prevesil v noč, ko je bilo znano, da bo na rezultate volitev v Evropski parlament treba čakati dlje, kot je bilo sprva predvideno. Tistih osem, ki si jih je nekaj minut čez osmo zvečer zaželelo kavo, je verjetno pravilno slutilo, da bo noč dolga. Žogica na namiznoteniški mizi je bila takrat še bolj na levi polovici.

Kandidati za evropske poslance so previdno namigovali na dober rezultat, niso pa se odpovedali priložnosti kritiziranja vladne koalicije, ki da je, povsem oportunistično, na isti dan razpisala še štiri posvetovalne referendume in na ta način, meni Aleš Hojs , pozornost odtegnila od tem, ki so pomembne za Evropo.

Kmalu za tem izvemo, da bo prvak stranke Janez Janša dal izjavo za medije čez nekaj minut. Spet se zaslišijo vzkliki in ploskanje. Janša, ki ga poleg televizijskih kamer in snemalnikov z oken štaba stranke spremljajo tudi mobilni telefoni članov, razglasi "zgodovinski poraz tranzicijske levice" in predsedniku vlade Robertu Golobu predlaga, naj se zgleduje po Emmanuelu Macronu in Alexandru de Crooju .

To je bilo tudi zadnje uradno dejanje na dvorišču poveljstva največje stranke v državi. Zaradi nekaterih negotovosti pri preštevanju glasov nismo dočakali skupne izjave in poziranja pred objektivi štirih izvoljenih evropskih poslancev – Romane Tomc, Milana Zvera, Branka Grimsa in Zale Tomašič. Vseeno smo na štiri izvoljence čakali do zadnjega in dočakali zvoke harmonike, ki so najprej pridušeno prihajali iz hiše, nato pa se skupaj s skupino mladih članov stranke in melodijo Na Golici razlegli skozi Trstenjakovo in bližnje ulice.

Kandidati SDS se na koncu niso odločili oditi v Hišo EU na Gospodarskem razstavišču, razlog naj bi bila logistična zmeda pri drugih strankah, zato so odšli domov. Ura je bila že tako ali tako pozna, pol enih zjutraj in preč. Iz bližnjega lokala je skozi noč odjeknilo skandiranje "Janša, Janša" in "Branko, Branko".