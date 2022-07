Na tržaškem Krasu nad Jamljami gorelo vso noč

Zaradi požara, ki je izbruhnil na treh lokacijah na Krasu med Trstom in Gorico so včeraj evakuirali približno 200 prebivalcev Jamelj. Po besedah domačinov, ki so se danes zjutraj lahko vrnili v svoje domove, ker morajo poskrbeti za domače živali, je v sredo v vasi zgorelo več dvorišč, vendar so gasilci preprečili, da bi se ogenj razširil tudi na objekte. Nekaj hiš je požar sicer oplazil, gorelo je vse do hišnih vrat in oken, ponekod so počile tudi šipe, ogenj pa je zajel pokopališče. Dodatne skrbi povzroča tudi ogromno neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne, mnoge so ob požaru že eksplodirale.