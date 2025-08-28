Svetli način
Slovenija

Na udaru nepridipravov tokrat PayPal?

Ljubljana, 28. 08. 2025 12.20 | Posodobljeno pred 1 uro

Iz Združenja bank Slovenije so opozorili na previdnost pri uporabi spletne plačilne platforme PayPal. Pojavile so se namreč informacije, da naj bi bila ukradena baza podatkov s približno 15,8 milijona računov te platforme. PayPal je navedbe sicer zanikal, a previdnost ni odveč. Na Združenju uporabnikom platforme svetujejo zamenjavo gesla.

PayPal
PayPal FOTO: Shutterstock

Na znanem spletnem forumu za trgovanje s kompromitirano vsebino se je pojavil zapis, ki trdi, da je bila ukradena baza podatkov s približno 15,8 milijona računov spletne plačilne platforme PayPal, vključno z elektronskimi naslovi in gesli v čitljivi obliki, so opozorili pri Združenju bank Slovenije (ZBS). Ob tem so dodali, da je PayPal sicer navedbe zanikal.

"Ne glede na zanesljivost trditve torej obstaja tveganje, da nepridipravi pridobljena gesla znova uporabijo na drugih straneh (tako imenovani "credential stuffing") oziroma da pride do kraje identitete. Že reproducirana ali starejša gesla so lahko namreč nevarna, če jih uporabniki uporabljajo na več različnih spletnih mestih," so zapisali v sporočilu za javnost. 

Kaj ZBS svetuje uporabnikom platforme PayPal?

Ker previdnost ni nikoli odveč, v ZBS uporabnikom PayPala svetujejo, naj zamenjajo svoje geslo za PayPal – še posebej, če isto geslo uporabljajo tudi za druge spletne storitve. Geslo naj bo unikatno in močno, so poudarili. 

Poleg tega svetujejo tudi uporabo dvojne avtentikacije (2FA – na primer koda po telefonu) za dodatno raven zaščite.

Prav tako je dobro, da preverijo stanje in transakcije na računu. "Če opazite kaj sumljivega, takoj obvestite svojo banko ali hranilnico in PayPal," so pozvali. 

Za splošno zaščito svojih pametnih naprav je priporočena uporaba in redno posodabljanje protivirusnih programov. Opozarjajo še, da neznanih ali sumljivih vsebin, ki jih prejmete po spletni pošti, ne odpirate, saj lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo.

Kaj še lahko storite za zaščito svojih podatkov:

Pred vnosom osebnih ali plačilnih podatkov vedno preverite, da se povezava začne s "https://" in ima ikono ključavnice – to pomeni, da so podatki varno šifrirani.

Pri nakupovanju ali prenosu pomembnih podatkov se izogibajte javnim brezžičnim omrežjem (Wi-Fi). Če lahko, uporabite zaupanja vreden VPN, ki ščiti vašo povezavo.

