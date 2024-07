Na UKC povečano število bolnikov zaradi vročinskega vala

Vročinski valovi, kot smo jim priča, so obremenitev za telo, je v današnji izjavi za javnost poudaril predstojnik Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana Peter Radšel . Obremenjen je predvsem srčno žilni sistem, zato v naši največji bolnišnici svetujejo ljudem, da se v najbolj vročih urah dneva skušajo zadrževati v notranjih prostorih in v senci, uživajo dovolj tekočin, predvsem pa, da športne oziroma fizične aktivnosti prerazporedijo v čas jutranjih ur ali na večer, ko temperatura pade.

"Oddajanje toplote telesa je namreč pri temperaturah, ki se bližajo naši telesni temperaturi, zelo otežkočeno," je poudaril Radšel. Kadar je vlažnost v ozračju relativno visoka, je slabše tudi potenje in takrat je nevarnost vročinskih udarov in poslabšanj srčno žilnih bolezni. "Nevarna je lahko že neposredna izpostavljenost na soncu, tudi če pri tem nismo fizično aktivni," je opozoril.

Bolj občutljivi so starejši ljudje in tisti, ki imajo kronične bolezni, med katerimi Radšel izpostavlja ledvične in srčno žilne bolezni. "Tudi statistično vemo, da se umrljivost zaradi srčno žilnih zapletov v vsakem takem vročinskem valu poveča," je poudaril. Vročinskemu valu pa so izpostavljeni tudi delavci, ki v teh pogojih delajo na prostem, zato je treba skrbeti za čim več sence in čim boljšo hidracijo.

Izpostavljeni pa so tudi majhni otroci in dojenčki. Ti svojih težav ne znajo razložiti, zato morajo zanje poskrbeti odrasli. "Predvsem avtomobili so kritična točka, kjer temperature narastejo do takih vrednosti, da so lahko že po nekaj deset minutah usodne za otroka," je navedel in spomnil, da smo bili že priča žalostnim zgodbam.