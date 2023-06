Na UKC so si enotni: 'Potrebne so sistemske spremembe'

Kdo bo razbremenil zaposlene v naši največji bolnišnici? To se sprašuje generalni direktor UKC-ja Marko Jug v dopisu, ki ga je naslovil na zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana. Visoko usposobljen kader s področja zdravstvene nege odhaja, zato ministra v naši največji bolnišnici v državi prosijo za sistemske ukrepe, ki bodo omogočili boljše pogoje za delo in možnost nagrajevanja v javnem zdravstvu. Dno je sodu izbil odhod administratorke in medicinskih sester v tim kardiokirurga Tomislava Klokočovnika, ki s svojo ekipo v celjski bolnišnici opravlja operacije kot zasebnik koncesionar.

Direktor UKC Ljubljana v pismu zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana obvešča, da na takšen način, kot delujejo zdaj, ne zmorejo več. Po besedah strokovnega direktorja UKC, doc. dr. Gregorja Norčiča se zaradi odhajanja sodelavcev na druga delovna mesta soočajo s čedalje večjimi težavami. "Večinoma gre za prehajanje iz javnega v privatni sektor," pravi in dodaja, da je bil povod za opozorilo oziroma obvestilo odhod petih sodelavcev s kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja. Slednji so odšli v celjsko bolnišnico, kjer srčni kirurg Tomislav Klokočovnik s svojo ekipo opravlja operacije kot zasebnik s koncesijo. Kot pravi, ima UKC 3800 sester in 8500 zaposlenih. "Mislim, da je primarno reševati življenja ljudi, ker jih na čakalni listi samo v Celju umre od pet do deset ljudi," izpostavlja in se posledično sprašuje, koliko ljudi umre na čakalni listi v Mariboru in koliko v UKC. "Mislim, da je to bolj pomembno vprašanje za vodstvo UKC," razlaga srčni kirurg, ki je danes izvedel že tri operacije, jutri bo še dve. "Obljubili smo, da bomo letos naredili 140 operacij in tega se bomo držali," dodaja na očitke, da jemlje kader naši največji bolnišnici.

icon-expand Tomislav Klokočovnik FOTO: Damjan Žibert

Med drugim jih poziva, naj odgovorijo na vprašanje, koliko ljudi umira v čakalnih vrstah. "Da se UKC lahko zruši zaradi ene administratorke in treh medicinskih sester, tega pa noben ne bo verjel," še opozarja Klokočovnik. Dr. Norčič je jasen, da je dinamika odhodov povsem nepredvidljiva, dejstvo pa je, da se ta dinamika zanje še poslabšuje. Na trenutno stanje se je odzval tudi predsednik sindikata UKC Ljubljana Vladimir Lazić: "Sistem se nam je začel rušiti, ko smo dovolili to zasebno opravljanje zdravstvene dejavnosti. Argumenti so, saj je tudi v EU tako," trdi in prvo težavo vidi v tem, da EU ni na Balkanu. "Mi smo še vedno na Balkanu in imamo mogoče drugačen način razmišljanja. Ne krivim tistih, ki so odšli, kriv je sistem, ki to dovoli," dodaja.

icon-expand Vladimir Lazić FOTO: Kanal A