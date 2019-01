Na ulice Gorice neofašisti in antifašisti, obmejni prebivalci ogorčeni

Stranka Slovenska skupnost je ravnanje občinskih mož kljub določilom italijanske ustave, ki prepovedujejo obujanje fašističnih organizacij, simbolov in sloganov, označila za nesprejemljivo. Člane in somišljenike pa je pozvala, da se v čim večjem številu udeležijo današnjega antifašističnega shoda in s tem "izpričajo večinsko zavzetost za ideale demokracije, miru, solidarnosti, sožitja, spoštovanja in svobode".

Pred za danes napovedanim shodom neofašistov v Gorici se je oglasil tudi novi župan sosednje Nove Gorice Klemen Miklavič in opozoril, da so tovrstne provokacije nevarne in jih ne smemo podcenjevati.