Na ulice se vračajo kolesarji, koalicija obljublja, da jim bo prisluhnila

V civilni iniciativi Glas ljudstva napovedujejo, da se bodo v petek ob 17. uri s kolesi in peš zbrali pred vladnim poslopjem v Gregorčičevi ulici v Ljubljani, kjer bodo vladni koaliciji predali sporočilo, da se njihov mandat izteka. Edina predvolilna kampanja vladnih strank pa so lahko le izpolnjene zaveze, dane pred zadnjim volitvami, so prepričani v iniciativi.

Koalicijskim strankam ob tem očitajo, da namesto osredotočenosti na skupno in odločno delovanje začenjajo predvolilna taktiziranja in piarovske manevre, ki pa ne bodo povrnili zaupanja volivcev. "To lahko storijo le uresničene obljube," opozarjajo.

Med ključnimi področji, na katerih zahtevajo odločno uresničevanje zavez, pa so izpostavili zaščito javnega zdravstva, reševanje stanovanjske krize, dosledno mirovno politiko, odločne podnebne ukrepe in socialno pravične davke.

"Zato ukrepajmo, dokler je še čas: vsi na kolo za zdravo telo in državo! Skupaj bomo ponovno pokazali, da smo se aktivni državljani in državljanke še vedno pripravljeni aktivirati za dobrobit vseh," so pozvali.

V kabinetu predsednika vlade pa so v odzivu na prihajajoči protest izpostavili, da so pred tremi leti ljudem obljubili nekaj temeljnega, to je, "da bo Slovenija spet država, kjer se diha svobodno". "Brez ustrahovanja, brez represije, brez solzivca na ulicah. Obljubili smo normalizacijo države – in to smo izpolnili," so zapisali v premierjevem kabinetu. Ob tem so dodali, da so ponosni na opravljeno delo, na tej poti pa bodo vztrajali.

V vseh treh koalicijskih strankah pa so za STA potrdili, da bodo v petek prisluhnili civilni družbi ter sprejeli pregled izpolnjenih oz. neizpolnjenih zavez, ki jim ga bodo po napovedih predali predstavniki civilne iniciative.

Petkovi protestni shodi kolesarjev so se sicer tedensko vrstili v času tretje Janševe vlade med letoma 2020 in 2022. Zbrani na shodih, ki so potekali v Ljubljani in drugih mestih, so protestirali predvsem proti ravnanjem vlade in politike na splošno v času epidemije covida-19 ter v podporo nevladnim organizacijam in medijem. Na njih se je zbralo tudi po več tisoč ljudi kljub prepovedim zbiranja. Policija je na nekaterih protestih protestnike skušala razgnati ali pa jih je identificirala in oglobila.

Prihodnji teden pa bodo nezadovoljstvo z vodenjem države po napovedih znova izrazili udeleženci shoda v organizaciji stranke Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober, ki jima predseduje nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar. K udeležbi na dvournem protestu, ki bo prihodnjo sredo na Trgu republike, je na družbenih omrežjih med drugim pozval tudi prvak največje opozicijske stranke SDS Janez Janša. Poziv je pospremil tudi z besedami, da "očitno do vladavine prava ne bo prišlo drugače kot z odločnim državljanskim uporom kot leta 1988".

Rupar je na današnji novinarski konferenci sicer napovedal tudi udeležbo NSi ter predstavnikov nekaterih drugih civilnodružbenih skupin, ki naj bi predstavljali tako del študentov kot del upokojencev in delavcev. Protestniki naj bi se sprehodili tudi do vladnega poslopja, pozvali pa naj bi tudi k predčasnim volitvam ter zbirali podpise pod poziv k odstopu ljubljanskega župana Zorana Jankovića.