Na Uncu ustavili kombi v katerem se je skrivalo 23 migrantov

Po tem, ko je v dopoldanskih urah avtocestna policija na počivališču Lukovica odkrila 33 migrantov iz Indije, Pakistana in Afganistana, je v popoldanskih urah pri podobnem primeru posredovala še na primorski avtocesti.

Policisti so na izvozu Unec ustavili kombi z italijanskimi registrskimi oznakami, v katerem se je poleg voznika skrivalo še 23 državljanov Irana. Mejo so prečkali nezakonito, zato so policisti proti njim sprožili postopek kaznivega dejanja prepovedanega prehoda državne meje.

Italijanskemu vozniku so odvzeli prostost. S PU Ljubljana so še sporočili, da so včeraj tako "med opravljanjem nalog varovanja državne meje skupaj izsledili in prejeli 56 tujcev".