Na upravnih enotah spet možno naročanje, vrste se krajšajo

Na upravni enoti na Linhartovi cesti in na Tobačni ulici je prvi prosti termin za pridobitev osebne izkaznice in potnega lista 23. julij. Prvi prosti termin za prijavo začasnega prebivališča je na Tobačni ulici na voljo 26. julija. Nekoliko bolj dolgo morajo na prosti termin ob naročanju čakati tujci. Ti lahko prošnjo za začasno prebivališče na Tobačni ulici vložijo šele 9. avgusta. Prav tako je prvi prosti termin za vložitev vloge za tečaj slovenskega jezika za tujce 9. avgust.

Na ljubljanski upravni enoti stranke spodbujajo, da se pred obiskom naročijo, saj je to od ponedeljka spet mogoče. Naročene stranke imajo namreč prednost pred nenaročenimi, pojasnjujejo. Nenaročene stranke medtem pred upravno enoto čakajo na prvi prosti termin, ko naročene stranke ni, ali pa je bila storitev opravljena hitreje, kot je bilo predvideno.

Na mariborski upravni enoti medtem pojasnjujejo, da je prvi prosti termin za urejanje dokumentov, na katerega se stranke lahko naročajo, 19. julij. Na oddelku za tujce je medtem v Mariboru možno podati prošnjo za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje s 17. julijem.

Na celjski upravni enoti se je za urejanje dokumentov mogoče naročiti že za petek, medtem ko lahko tujci termin za vložitev prošnjo za začasno prebivališče pridobijo že v ponedeljek. Kot je za STA pojasnil načelnik upravne enote Celje Damjan Vrečko, tam ne beležijo čakalnih dob, prav tako pa po stavki nimajo veliko starih zadev. Med stavko so namreč opravljali vse nujne storitve in številne druge, ki niso bile nujne.

"S podpisom sporazuma pa še vedno niso urejene kadrovske težave na upravnih enotah," so še zapisali na mariborski upravni enoti. Za čimprejšnjo ponovno normalizacijo stanja si prizadevajo tudi na ljubljanski upravni enoti.

Na mariborski upravni enoti medtem poudarjajo, da je gneča glede urejanja zadev vsako poletje velika, saj stranke urejajo dokumente in opravljajo ostale storitve pred odhodom na dopust. V času dopustov in počitnic sicer vse tri upravne enote zaznavajo povečano število vlog za izdajo osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj.

Na mariborski upravni enoti v teh mesecih prejmejo tudi največ prijav in izvedb poročnih obredov za sklenitev zakonskih zvez. Vse tri upravne enote pa so skozi celotno leto obremenjene s prevzemi dovoljenj za prebivanje tujcev ter prijavo prebivališč.