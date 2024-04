Na upravnih enotah stavkajo, sodniki pa protestno prekinjajo delo za eno uro

Sodniki bodo danes za eno uro protestno prekinili delo ter javnost opozorili na pomen neodvisnega sodstva in delovanja pravne države. Vlada in DZ namreč nista uresničila odločbe ustavnega sodišča, v kateri je to odločilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnima načeloma sodniške neodvisnosti in delitve oblasti.

Opozorili bodo tudi, da je treba izvršiti vse neizvršene odločbe sodišča. "Poudarjamo, da izvršitev odločbe sodišča nikoli ne more biti odvisna od samovolje političnih odločevalcev. Zato ponovno poudarjamo, da pri našem zavzemanju za izpolnitev ustavne odločbe ne gre za urejanje plač v javnem sektorju," so zapisali v sporočilu za javnost.