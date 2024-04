Na URI Soča zdravniški pregled opravil še zadnji invalid

Na URI Soča je zdravniški pregled opravil še zadnji invalid, ki mu je v času, ko zaradi stavke zdravnikov pregledov niso opravljali, poteklo vozniško dovoljenje. V enem tednu so tako pregledali vseh 30 invalidov, ki so v prvih devetih tednih zdravniške stavke ostali brez pregleda in posledično brez vozniškega dovoljenja.