Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici dan slovenskega športa označila za praznik vrhunskih športnic in športnikov pa tudi za praznik vseh, ki se rekreativno ukvarjajo s športom. "Na uspehe naših športnic in športnikov smo upravičeno izjemno ponosni. Ko stojijo na zmagovalnih odrih, ko se ob njihovih dosežkih dviga slovenska zastava in ko skupaj stiskamo pesti zanje, šport pokaže svojo izjemno povezovalno moč," je prepričana. A šport po njenem mnenju presega le medalje, pokale in rekorde. "Šport nas uči, da do cilja ni bližnjic. Uči nas vztrajnosti po porazu, spoštovanja zmagovalnega tekmeca, poštenosti, discipline in odgovornosti." Predsednica je v poslanici izrekla iskreno zahvalo vsem trenerkam in trenerjem, športnim delavcem, učiteljem, staršem in prostovoljcem, ki v ozadju ustvarjajo pogoje za razvoj športa.

Nataša Pirc Musar FOTO: Bobo

"Posebej pomembno je, da otrokom in mladim omogočimo čim več priložnosti za gibanje in jim šport približamo kot dejavnost, ki jih mora spremljati vse življenje. Šport mora biti prostor za vse: za otroke in starejše, rekreativce in vrhunske športnike, športnice in športnike, parašportnice in parašportnike. Biti mora prostor brez nestrpnosti, zlorabe, izključevanja in diskriminacije," je poudarila predsednica. "Na današnji praznik zato ne praznujemo le velikih zmag. Praznujemo vsak premagani kilometer, vsak trening, vsako vrnitev po poškodbi in vsakega posameznika, ki v športu odkrije veselje. Vsem želim lep dan slovenskega športa in naj gibanje ostane del našega vsakdana za zdravje, dobro počutje in veselje. Naj živi slovensko športno srce," je predsednica republike sklenila poslanico.

Bobinac: Dan slovenskega športa predvsem povabilo h gibanju

Po besedah predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franja Bobinca je praznik predvsem povabilo h gibanju. "Povabilo otrokom, mladim, odraslim in starejšim, da šport in telesno dejavnost vključimo v svoj vsakdan," je zapisal v poslanici in poudaril, da ima šport v Sloveniji posebno mesto. Bobinac je spomnil, da ima 23. september v zgodovini slovenskega športa posebno mesto, saj je na ta dan leta 2000 na olimpijskih igrah v Sydneyju prvič zaigrala slovenska himna v čast olimpijskim prvakom Rajmondu Debevcu, Iztoku Čopu in Luki Špiku. "Toda praznik ima poleg spomina na enega največjih trenutkov slovenskega športa tudi širši namen. Dan slovenskega športa je predvsem povabilo h gibanju," je izpostavil. Kot je dodal, lahko treniramo v klubu ali se pripravljamo na tekmovanje, lahko pa za svoje zdravje in dobro počutje poskrbimo z vsakodnevnim gibanjem – s kolesarjenjem, hojo v hribe, rekreativnim tekom, plavanjem ali sprehodom. "Pomembno je, da gibanje postane del našega načina življenja," je poudaril v poslanici.

V Sloveniji ima šport po Bobinčevih besedah posebno mesto. "Veselimo se izjemnih dosežkov naših športnic in športnikov, polnimo tribune in spremljamo velika tekmovanja. A vsak vrhunski športni dosežek ima svoje začetke v šoli, društvu, klubu, na igrišču ali v telovadnici. Zato je tako pomembno, da slovenski šport ohranja svojo razvejanost in dostopnost," je zapisal. Slovensko športno okolje sestavljajo številna društva, klubi, nacionalne panožne športne zveze, trenerji, strokovni delavci, prostovoljci in starši. "Njihovo vsakodnevno delo in podpora omogočata, da otroci vstopajo v šport, da mladi v njem vztrajajo in napredujejo ter da najboljši med njimi dosežejo vrhunsko mednarodno raven. Prav ta raznolikost in razvejanost sta med največjimi prednostmi slovenskega športnega modela," je prepričan predsednik OKS. Kot je opozoril, tega ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega. "Za močno športno okolje moramo skrbeti od prvih športnih korakov naprej. Otrokom in mladim moramo omogočati dostop do različnih športov ter ustvarjati pogoje, v katerih bodo želeli ostati aktivni čim dlje. Enako pomembno je, da šport približujemo odraslim, starejšim, invalidom ter vsem, ki so danes morda premalo telesno dejavni. Šport mora biti prostor za vsakogar," je sklenil.

Na dan slovenskega športa poziv k redni telesni dejavnosti

Osrednja prireditev ob prazniku bo potekala v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in občine Kamnik ob 11. uri v Športnem parku med kamniškima osnovnima šolama Frana Albrehta in Toma Brejca. Na njej bodo predstavili kampanjo Nabiramo kilometre, v sklopu katere bodo v krajih po Sloveniji postavljene krožne trase, kjer bodo udeleženci lahko prehodili kroge, s tem pa prispevali svoj kamenček v mozaik najbolj športne države na svetu.

Telovadba v službi FOTO: Shutterstock

Pri krovni športni organizaciji ob prazniku sicer izpostavljajo pomen športa v slovenski družbi. "Slovenci smo športen narod. Tega ne potrjujejo le številni uspehi naših vrhunskih športnikov, temveč predvsem polna šolska igrišča, zapolnjene gorske in hribovske koče ter polne športne dvorane in fitnes centri po celi državi," so zapisali na uradni spletni strani, ki so jo postavili ob prazniku. Praznik bo obenem uvod v Evropski teden športa, ki bo potekal pod motom Bodi Aktiven. Pod okriljem kampanje, ki jo Evropska komisija organizira od leta 2015, bodo po vsej Sloveniji potekale vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa.

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